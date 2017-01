Bilety miejskie i parkingowe w aplikacji mobilnej Banku Millennium

Bank Millennium udostępnił w aplikacji mobilnej możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz biletów parkingowych. Nowa usługa oferowana jest we współpracy z firmą Mobile Traffic DATA (moBILET).

Użytkownik może zalogować się do aplikacji i wybrać z menu opcję Bilety i parkomaty. Aby kupić bilet komunikacji miejskiej, należy wybrać miasto, przewoźnika i typ biletu, skasować bilet w aplikacji i np. ustawić go jako wigdet przed zalogowaniem, co pozwala na jego okazanie podczas kontroli biletów, bez konieczności dostępu do internetu.

W przypadku biletów parkingowych należy podać numer rejestracyjny samochodu, wybrać miasto, strefę i czas ważności biletu oraz pozostawić za szybą winietę moBILET dostępną bezpłatnie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub kartkę z napisem „moBILET”. Użytkownik może wybrać opcję bez limitu czasu i w dowolnym momencie zakończyć parkowanie lub opcję parkowania przez określony czas, która również pozwala na jego przedłużenie, jak i wcześniejsze zakończenie. W każdym przypadku klient płaci jedynie za faktyczny czas postoju. Opłaty za bilety pobierane są automatycznie z wybranego konta w Banku Millennium.

Aktualnie mogą z niej korzystać użytkownicy telefonów z systemem Android, a już wkrótce również z systemem iOS.