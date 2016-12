Calamari: ewidencja czasu pracy i planowanie urlopów w chmurze

Zarządzanie nieobecnościami, ewidencja czasu pracy i planowanie urlopów w wielu firmach może faktycznie być sporym wyzwaniem. Twórcy Calamari chcą przyciągnąć klientów nie tylko ciekawym produktem, ale też integracją z innymi systemami.

Jak opiszecie swój projekt w 100 słowach?

Calamari to dostępny w chmurze nowoczesny system, który usprawnia zarządzanie nieobecnościami i ewidencją czasu pracy w firmie. Calamari składa się z dwóch modułów.

pozwala na zarządzanie elektronicznymi wnioskami urlopowymi. Przy jego pomocy pracownicy zgłaszają planowane nieobecności, sprawdzają swój wymiar urlopu oraz mają zawsze pod ręką kalendarz nieobecności w firmie wraz z informacją o osobie zastępującej. Kierownicy otrzymują notyfikację mailową o planowanych nieobecnościach i na podstawie dodatkowych informacji zgromadzonych w specjalnym dashbordzie decydują czy dany pracownik może iść na urlop. Kadry nie muszą gromadzić papierowych wniosków, kontrolować wymiary urlopu oraz odpowiadać na pytania “ile jeszcze urlopu?”.

Moduł Clockin pozwala na kilka różnych sposobów rejestrować czas pracy. Calamari korzystając z technologii iBeacon pozwala na automatyzację ewidencjonowania czasu pracy. Wystarczy aplikacja mobilna w telefonie i beacon na recepcji. Czas pracy można również rejestrować przy pomocy kodów QR, przeglądarki internetowej oraz bezpośrednio ze Slacka. Calamari wykrywa spóźnienia i inne nieprawidłowości.

Skąd pomysł?

Pomysł na aplikację mieliśmy już przeszło dwa lata temu. Znaliśmy się od lat. Wspólnie studiowaliśmy i mieszkaliśmy w czasie studiów. Po kilku latach pracy zawodowej uznaliśmy, że łącząc nasze doświadczenie i komplementarne kompetencje (każdy z nas zajmował się inną dziedziną informatyki) mamy szanse na budowę dobrego produktu.

Jak wygląda Wasz zespół? W jakim stopniu korzystacie z usług firm zewnętrznych?

Obecnie zespół składa się z trzech założycieli. W niewielkim stopniu korzystamy z usług firm zewnętrznych.

Co jest Waszym atutem? Jaki problem rozwiązujecie?

Calamari świetnie integruje się z narzędziami takimi jak Google Apps for Work, Slack, Tempo Planner for Jira. Nie musisz pamietać hasła do kolejnego systemu. Do Calamari zalogujesz się zarówno swoim kontem w Google Apps jak również kontem w Slacku. Gdy zgłosisz urlop, twój zespół widzi w kalendarzu Google, że Cię nie ma, a przełożony otrzyma notyfikacje o potrzebie akceptacji wniosku prosto do Slacka.

Problemy jakie rozwiązujemy:

słaby przepływ informacji o nieobecnościach pracowników

brak bieżącej informacji o dostępnym wymiarze urlopu pracowników

mało efektywny, długotrwały obieg wniosków urlopowych

brak odpowiednich informacji przełożonych podczas akceptacji wniosków

brak kontroli czasu pracy i spóźnień

problem z “zapomniałem się zalogować w pracy”.

Kto jest Waszą najważniejszą konkurencją? Jakie widzicie bariery w rozwijaniu Waszego projektu?

Calamari to dojrzały produkt, który został zwalidowany przez rynek. Mamy świadomość dużej konkurencji na rynkach światowych, ale mamy również świadomość swojej wartości. Naszą główną konkurencją są dojrzałe rozwiązania międzynarodowe takie jak Bamboo HR czy Zoho People.

Jaki macie model biznesowy i do kogo chcecie docierać?

Działamy w modelu SaaS. Z doświadczenia wiemy, że naszym produktem zainteresowane są głównie małe i średnie organizacje, które wraz z szybkim wzrostem zaczynają potrzebować narzędzia, który usprawni proces zarządzania nieobecnościami i ewidencją czasu pracy w firmie. Naszymi klientami są głównie nowoczesne organizacje (firmy technologiczne, software house, agencje interaktywne), które doceniają nasze integracje z ich podstawowymi narzędziami pracy (Google Apps, Slack, Jira).

Naszym modułem do ewidencji czasu pracy zainteresowane są również większe organizacje, które potrzebują rozwiązań automatyzujących proces rejestracji czasu pracy.

Jak definiujecie swój cel biznesowy na najbliższe pół roku?

Obecnie z Calamari korzysta ponad 100 firm w ponad 30 krajach na świecie. Chcielibyśmy w ciągu pół roku podwoić liczbę klientów.

Jakie są Wasze plany rozwojowe?

Jeśli chodzi o sam produkt to obecnie pracujemy nad integracją Calamari z Office 365. W ciągu kilku najbliższych tygodni powinniśmy pojawić się na marketplace Microsoftu. W dłuższej perspektywie planujemy rozszerzyć Calamari o kolejne moduły HRowe oraz kolejne użyteczne integracje. Planujemy też w najbliższym czasie rozszerzyć zespół i skupić się na skalowaniu biznesu.

