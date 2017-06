Cinkciarz.pl debiutuje z marką Conotoxia

Grupa kapitałowa Cinkciarz.pl, z myślą o klientach poza Polską, wprowadza na rynek markę Conotoxia. Już wkrótce będą oni mogli korzystać z dedykowanej dla nich domeny Conotoxia.com.

Cinkciarz.pl i Conotoxia umożliwiają korzystanie z tych samych usług: wymiany walut i przekazów pieniężnych, a wkrótce również płatności. Marki funkcjonują równolegle względem siebie, posługując się zastrzeżonym znakiem graficznym “euro i dolara”. Logo, kolorystyka i układ graficzny pozostają identyczne.

Wprowadzenie na rynek brandu Conotoxia jest konsekwencją rozwoju grupy oraz jej globalnej ekspansji. Kampania marketingowa związana z promocją marki Conotoxia zostanie zainaugurowana podczas turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 – mówi Kamil Sahaj, dyrektor marketingu Cinkciarz.pl.

Co się zmieni dla klientów?

Angielska wersja językowa serwisu, znajdująca się dotychczas pod adresem cinkciarz.pl, będzie dostępna na stronie conotoxia.com. W sytuacji, kiedy klient serwisu Cinkciarz.pl dokona zmiany z j. polskiego na j. angielski, nastąpi automatyczne przekierowanie do domeny Conotoxia.com. Dla klientów posługujących się językiem polskim, dostęp do usług w ramach serwisu Cinkciarz.pl pozostanie bez zmian. Docelowo, klient serwisu będzie wybierał nie tylko wersję językową serwisu, ale również wskazywał kraj, na terytorium którego będzie korzystał z usług.

Cinkciarz.pl a Conotoxia

W skład grupy kapitałowej Cinkciarz.pl wchodzą m.in. podmioty świadczące różnego rodzaju usługi finansowe, dostępne także w jurysdykcjach innych niż polska. Aktualnie na rynku wymiany walut operuje wiodąca w Polsce firma Cinkciarz.pl Sp. z o.o. Usługi przekazów pieniężnych świadczy Conotoxia Sp. z o.o., posiadająca licencję instytucji płatniczej. Oba podmioty są związane umową agencyjną.

Równocześnie na całym terytorium Stanów Zjednoczonych trwa procesowanie wniosków licencyjnych, pozwalających na świadczenie usług przekazów pieniężnych dla obywateli USA przez spółkę Conotoxia, Inc. W oczekiwaniu na komplet licencji, trwają operacyjne przygotowania do rozpoczęcia świadczenia usług we wszystkich amerykańskich stanach.