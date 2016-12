Crowdfunding udziałowy: czym jest i jakie są jego zalety?

Crowdfunding udziałowy zdobywa w Polsce coraz więcej zwolenników zarówno wśród inwestorów, jak i startupów, poszukujących środków na rozwój. Jakie korzyści oferuje nowy model finansowania?

Czym jest equity crowdfunding?

Crowdfunding udziałowy polega na inwestowaniu w spółki na wczesnym etapie rozwoju. Inwestor w zamian za wpłaty na kapitał obejmuje udziały nowej emisji w podwyższonym kapitale spółki. Cały proces odbywa się online na dedykowanych temu platformach. Za granicą najbardziej popularna, zrzeszająca biznesmenów i inwestorów to crowdfunder.com ale i w Polsce mamy ich kilka, m.in. FindFunds.pl dla spółek z o. o. czy Beesfund.com dla spółek akcyjnych.

Do tej pory dużą popularnością cieszył się crowdfunding społecznościowy (znany głównie dzięki takim platformom jak Kickstarter czy Indiegogo, a w Polsce wspieram.to czy polakpotrafi.pl) , za pomocą którego można pozyskać środki na rozwój produktu, zorganizowanie wydarzenia kulturalnego czy pomoc potrzebującym. Akcję finansowo może wesprzeć każdy, bez ograniczeń. W zamian otrzymuje nagrodę, gadżet firmowy lub produkt, który zdecydował się dofinansować. To ciekawa opcja dla wszystkich poszukujących nowinek technologicznych lub po prostu chcących wesprzeć interesującą inicjatywę. Ten rodzaj crowdfundingu nie jest jednak atrakcyjny dla inwestorów, ponieważ nie daje możliwości partycypowania w spółce w charakterze wspólnika, a co za tym idzie – nie oferuje uczestnictwa w przyszłym zysku.

Na przeciw inwestorom wychodzi crowdfunding udziałowy, który pozwala każdemu kto dysponuje wolnymi środkami finansowymi, na inwestowanie po najkorzystniejszej wycenie w ciekawe spółki, znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju, do których dostęp do niedawna miały wyłącznie fundusze inwestycyjne.

Jeśli inwestycja powiedzie się, inwestor może osiągać zyski na poziomie nawet 50% w przypadku innowacyjnego projektu. Startup zaś zyskuje pieniądze na rozwój i ekspansję.



Zalety crowdfundingu udziałowego

Crowdfunding udziałowy stanowi konkurencyjną formę pozyskiwania środków ze względu na mnogość korzyści, które za sobą niesie. Pierwsza z nich to możliwość realizowania unikatowych projektów i rozwój produktu. Spółkom na wczesnym etapie rozwoju brakuje środków na komercjalizację biznesu i dalszą ekspansję. Inwestorzy, którzy wejdą na tym etapie do spółki w zamian za kapitał zyskają najwięcej w przypadku, gdy spółka zacznie szybko się rozwijać.

Z prowadzeniem kampanii crowdfundingowej wiąże się również walidacja biznesu na wczesnym etapie rozwoju. Oznacza to, że spółka, poprzez kampanię, może zweryfikować czy rynek inwestorów indywidualnych potwierdza założoną przez nią wycenę. Poziom zainteresowania projektem pozwala też ocenić czy produkt przyjmie się na rynku. W przypadku negatywnej oceny spółka ma możliwość modyfikacji pierwotnych założeń biznesowych na wczesnym etapie, co uchroni spółkę przed ponoszeniem strat finansowych na kolejnych etapach rozwoju.

Trzecia zaleta, równie ważna, to możliwość nawiązania kontaktów z wieloma inwestorami. Budowanie relacji jest jednym z najistotniejszych elementów prowadzenia biznesu. Bywa, że nowi inwestorzy chętnie wspierają merytorycznie młodych przedsiębiorców, ich doświadczenie pozwala obrać właściwy kierunek rozwoju projektu i uniknąć niektórych wpadek.

Osiągnięcie sukcesu warunkowane jest również przez promocję i marketing. Platformy crowdfundingowe pomagają w „robieniu szumu” wokół marki. Dotarcie do dziennikarzy oraz influencerów jest niezbędne, by produkt stał się rozpoznawalny i zyskał na wartości. Podczas kampanii ze startupami współpracują specjaliści z różnych dziedzin, tak aby mogły one osiągnąć sukces.

Podsumowanie

Pozyskiwanie środków za pośrednictwem crowdfundingu udziałowego niesie za sobą dużo korzyści. Koszty przygotowania projektu pod kampanię zależą od samej spółki i etapu rozwoju, na jakim się znajduje. Platformy equity crowdfundingu wymagają informacji i dokumentów, które pozwolą uwiarygodnić spółkę i uczynią ją transparentną w oczach potencjalnych inwestorów.

Rzetelnie przygotowana kampania ma duże szanse zakończyć się sukcesem. Cały proces wspierają specjaliści z różnych dziedzin, m.in. prawnicy, marketerzy i PR-owcy. Wymaga stosunkowo niewielkiego wkładu finansowego, a pozwala na profesjonalną prezentację produktu i przyciągnięcie inwestorów.

Autorka tekstu: Lucyna Warda – FindFunds.pl.