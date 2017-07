Cyfrowa transformacja bez tajemnic

Polskie firmy – niezależnie od wielkości czy branży, w której działają – stoją przed kluczowymi wyborami związanymi z nowymi technologiami. Dlatego redakcja „Harvard Business Review Polska” uruchomiła projekt How to do IT, który ma stanowić przewodnik po czasach cyfrowych przemian.

IT odgrywa we współczesnym biznesie coraz ważniejszą rolę. Jeszcze do niedawna stanowiska z obszaru IT traktowane były wyłącznie jako techniczne i użytkowe. Dziś osoby je piastujące aktywnie współuczestniczą w wytyczaniu strategii swoich organizacji, zasiadają w zarządach. Nowe technologie stają się kluczowym obszarem dla rozwoju biznesu – ich znajomość staje się niezbędna dla kadry zarządzającej.

Odpowiadając na potrzeby polskiego biznesu, redakcja „Harvard Business Review Polska” uruchomiła projekt How to do IT. Przez kilka najbliższych miesięcy publikowane będą materiały poświęcone zagadnieniom cyfrowej transformacji, m.in. big data, algorytmom, chmurze obliczeniowej, sztucznej inteligencji, rozwiązaniom ERP i CRM itp. Inauguracją projektu był dodatek specjalny dołączony do lipcowo-sierpniowego numeru „Harvard Business Review Polska”.

Transformacja cyfrowa jest nieunikniona. Wiele firm słusznie postrzega ją w kategoriach szansy na zdobycie przewag konkurencyjnych oraz utrzymanie pozycji lidera. Dla wielu jednak organizacji tempo zmian może być przytłaczające. Z myślą o jednych i drugich przygotowaliśmy platformę, która nie tylko pozwala zdobyć sprawdzoną, praktyczną wiedzę, ale także jest miejscem wymiany cennych doświadczeń, pokazującej, jak i z kim tę transformację efektywnie przechodzić – mówi Piotr Szymczak, dyrektor rozwoju biznesu „Harvard Business Review Polska” oraz menedżer projektu.

Chcemy zadawać konkretne pytania – ważne z punktu widzenia przedsiębiorców. Jak zmieni się biznes, kiedy większość prac będą wykonywały maszyny? Czy algorytm może powiedzieć, czego naprawdę pragną nabywcy produktów luksusowych? Dlaczego największe zagrożenie cyberterrorystyczne kryje się wewnątrz firmy? To tylko niektóre z pytań, na które już udzielamy odpowiedzi – dodaje Dawid Zaraziński, redaktor „Harvard Business Review Polska”, współprowadzący projekt How to do IT.

Merytoryczną gwarancję użyteczności materiałów daje nie tylko redakcja magazynu, ale także grono zaproszonych branżowych partnerów. Swoją wiedzą czytelników wspierają przedstawiciele firm: Orange, SAS, SalesForce, Deloitte Digital, Accenture, Astor, Oki, Sage, OVH.pl, VMware, DXC.technology, HP.

Więcej informacji i najnowsze materiały znaleźć można na stronie HBRP.pl/howtodoit.