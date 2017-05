Divante udostępnia platformę lojalnościową Open Loyalty

Open Loyalty to platforma lojalnościowa dostępna open source, gotowa do działania w online i offline. Rozwiązanie posiada gotowe do użycia funkcjonalności lojalnościowe i grywalizacyjne, może zostać również dopasowane graficznie.

Wykorzystując doświadczenia ze współpracy z firmami takimi jak ING Bank Śląski, INTERSPORT Polska, Reserved czy Smyk programiści Divante zbudowali platformę lojalnościową o otwartym kodzie źródłowym. Podejście open source oraz gotowe funkcjonalności przyspieszają wdrożenie dedykowanego programu lojalnościowego oraz zmniejszają jego koszty. Aplikacja pomagać ma klientom rozwiązać cztery główne problemy biznesowe: bardzo duża liczba klientów kupujących tylko jeden raz i niepowracających do sklepu,

silna i wyniszczająca konkurencja cenowa, problem z zarządzaniem polityką zniżkową oraz promocyjną w zależności od typu klienta,

z klientem, nie tylko w oparciu o realizowane zakupy, duże koszty pozyskania klienta oraz niewystarczająca efektywność reklam płatnych

w pozyskaniu nowych klientów. Pozyskiwanie klientów i spowodowanie, by chcieli do nas wracać oraz nas polecać to klucz do sukcesu każdego biznesu. Od dawna mierzyliśmy się z tymi wyzwaniami pracując z różnymi partnerami, zazwyczaj używając świetnego UX, reklam płatnych czy marketing automation. Zauważyliśmy, że rozwiązania do budowy dedykowanych aplikacji z tego obszaru są drogie lub mało elastyczne. Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę Open Loyalty i udostępnienie aplikacji w open source – mówi Karol Bzik z Divante, Product Owner Open Loyalty. W ramach aplikacji udostępnione zostały komponenty pozwalające na budowę rozwiązania lojalnościowego o dowolnym kształcie i skali. Kluczowe funkcjonalności Open Loyalty to: definiowanie poziomów na bazie wydatków lub liczby uzbieranych przez klientów punktów,

ustawianie reguł punktowych, w ramach których uczestnicy mogą zdobywać punkty na bazie historii zakupowej,

mechanizm nagradzania poleceń nowych klientów,

zarządzanie użytkownikami – poza gromadzeniem danych klientów możliwa jest również zaawansowana segmentacja uczestników programu. Aplikacja posiada kokpity działające w wielu kanałach, w tym kokpit rozszerzający sklep internetowy o nowe funkcjonalności lojalnościowe, kokpit klienta możliwy do wykorzystania jako portal klienta, czy POS kokpit – umożliwiający interakcję z klientami w salonach stacjonarnych. Platforma Open Loyalty została opracowana w oparciu o technologie takie jak Symfony 3, Foundation Zurb, AngularJS, Elastic oraz Docker. Wykorzystanie podejścia open source pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych o zachowaniach użytkowników bez wysyłania ich na zewnątrz, jak może to mieć miejsce w przypadku rozwiązań typu SaaS (Software as a Service). Aplikacja została udostępniona na GitHub w ramach licencji opartej o licencję MIT i przyciąga już pierwszych klientów – z Polski i zagranicy. Więcej informacji o platformie Open Loyalty znajduje się na stronie openloyalty.io.