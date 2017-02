Dla elektronicznych płatności w sieci ważne są przyzwyczajenia

Jak wynika z raportu Izby Gospodarki Cyfrowej zatytułowanego „Płatności Cyfrowe 2016” dla zwolenników płatności elektronicznych przyzwyczajenie jest niemal tak samo ważne, jak dla tych, którzy wolą sięgać po gotówkę.

19 proc. badanych właśnie z przyzwyczajenia rozlicza się online. Jednak najważniejsze w ich przypadku są – wygoda (61 proc. wskazań) oraz szybkość realizacji i doręczanie przesyłek (42 proc. wskazań). 11 proc. ankietowanych stawia na płatności bezgotówkowe ze względów bezpieczeństwa, a 9 proc. z powodu obniżenia kosztów całej transakcji.

Co motywuje do płatności bezgotówkowych?

Warto zwrócić uwagę, że kobiety płacą online przede wszystkim ze względu na wygodę, a mężczyźni z powodu szybkiej realizacji. To kobiety napotkały na problemy podczas rozliczeń gotówkowych i głównie one transakcje bezgotówkowe doceniają za bezpieczeństwo.

Wygoda w płatnościach elektronicznych ma największe znaczenie dla e-kupujących z większych miast. Mieszkańcy mniejszych miast stawiają tutaj na szybkość. Reprezentanci wsi rozliczają się online z przyzwyczajenia i obawy o dodatkowe koszty. Podobne obawy deklarują konsumenci poniżej 18 roku życia. Najstarsi przywiązują ogromną uwagę do wygody i szybkości realizacji, gdy płacą w sieci.

Płatności elektroniczne stają się nieodłącznym elementem naszego życia. Korzystamy z nich coraz chętniej, za pomocą coraz większej liczby urządzeń i w coraz większej liczbie miejsc – zarówno w świecie fizycznym, jak i w internecie. Transakcje internetowe to najszybciej rozwijający się segment płatności Visa – komentuje Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Dlaczego płacimy gotówką za zakupy w sieci?

Osoby, którym zdarza się płacić gotówką za e-zakupy najczęściej robią to w przypadku nowych sklepów, do których nie mają jeszcze zaufania (21 proc. wskazań), a także z przyzwyczajenia (również 21 proc. wskazań). Co piąty badany boi się, że nie otrzyma zamówionego produktu i wtedy decyduje się na płatność przy odbiorze.

Jednocześnie prawie połowa konsumentów w tej grupie (49 proc.) deklaruje, że w 2017 roku zamierza zacząć płacić elektronicznie. Warto podkreślić, że e-kupujący decydują się na tradycyjną płatność, gdy wartość artykułu bądź usługi jest stosunkowo wysoka. 15 proc. z nich płaci tak za komputery, oprogramowanie, inne urządzenia elektroniczne i sprzęty domowe, zaś 12 proc. za biżuterię.

Warto odnotować, że do tradycyjnych rozliczeń wyraźnie przyzwyczajeni są mieszkańcy miast o populacji 200-500 tys. nabywający w internecie biżuterię oraz kupujący mieszkający na wsi, którzy zamawiają artykuły odzieżowe i obuwnicze.