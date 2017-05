eBay rozpoczyna współpracę z Borderlinx

eBay, jeden z największych portali aukcyjnych na świecie ze 169 milionami aktywnych użytkowników, rozpoczyna współpracę z dostawcą usług logistycznych Borderlinx. Dzięki temu polscy użytkownicy będą mogli zamawiać produkty z niemieckiej platformy eBay.de.

Borderlinx to zintegrowana platforma, za pomocą której użytkownik może zamówić dostawę towaru z innego kraju, w tym przypadku z Niemiec, na polski adres. Obecnie zdarza się, że zagraniczni sprzedawcy preferują dostawę wyłącznie w swoim kraju i nie oferują wysyłki za granicę. Dzięki rozwiązaniom dostarczanym przez Borderlinx użytkownik po rejestracji na stronie internetowej otrzyma wirtualny adres w Niemczech. W praktyce towar kupiony na eBay.de trafia do magazynu Borderlinx, skąd następnie jest dostarczany na wyznaczony adres w Polsce. W zależności od usługi, cały proces wysyłki może się zamknąć nawet w ciągu 3 dni roboczych. Prawie 70% wszystkich dostaw z eBay.de na obszarze Niemiec jest bezpłatna. Jedyne koszty dla polskiego użytkownika, który chce zamówić produkt od niemieckiego sprzedawcy, wiążą się z wysyłką z magazynu Borderlinx do Polski. Stała cena dostawy do Polski wynosi 15,5 euro za przesyłkę do 30 kg.

Decyzja o rozpoczęciu współpracy z Borderlinx to potwierdzenie naszej misji, w myśl której chcemy łączyć kupujących i sprzedających online bez względu na to, gdzie się znajdują. Dzisiaj zapewniamy dostęp do takiego rozwiązania naszym polskim użytkownikom – mówi Małgorzata Gliszczyńska, dyrektor zarządzająca na Polskę i Europę Centralną w eBay. – Nieprzypadkowo taką usługą objęliśmy eBay.de. Spośród rynków europejskich to właśnie nasi niemieccy sprzedawcy znajdują się w czołówce pod względem popularności wśród polskich użytkowników eBay – dodaje.

Pod koniec ubiegłego roku eBay ogłosił zmiany dla kupujących i sprzedających w Polsce w ramach planu transformacji portalu, które objęły m.in. zniesienie w Polsce opłaty za wystawienie przedmiotów na eBay.pl, zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Rozpoczęcie współpracy z Borderlinx to kolejny krok eBay w stronę umacniania swojej pozycji na polskim rynku e-commerce.