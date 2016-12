eDokumenty.eu – obieg dokumentów połączony z workflow [startup]

W jaki sposób obieg dokumentów może usprawnić pracę? Czy rozwiązania istniejące na rynku pozwalają dopasować procesy do indywidualnych potrzeb? Zapraszamy do prezentacji projektu eDokumenty – kompleksowego środowiska pracy.

Jak opiszecie swój projekt w 100 słowach?

eDokumenty to jeden z niewielu elektronicznych obiegów dokumentów, który oprócz zaawansowanej a jednocześnie niezwykle przyjaznej obsługi procesów takich jak: obieg faktury, obieg delegacji, obieg wniosku urlopowego, obieg korespondencji itp. pozwala na stworzenie unikalnego – cyfrowego środowiska pracy. Użytkownicy w systemie tworzą zespół, w pełni wykorzystujący efekt synergii wielu ludzi. W eDokumentach można również z łatwością projektować i wykonywać procesy workflow, za pomocą graficznych schematów BPMN.

Skąd pomysł?

Pomysł na stworzenie platformy eDokumenty pojawił się z potrzeb rynkowych oraz naszych klientów. Prace nad systemem rozpoczęliśmy dużo wcześniej, zanim stosowanie technologii webowych stało się popularne. Dlatego właśnie, jesteśmy w nich tak mocni.

Jak wygląda Wasz zespół? W jakim stopniu korzystacie z usług firm zewnętrznych?

Zespół eDokumenty składa się z doświadczonej kadry pracowników, których priorytetem są potrzeby klienta. Dzięki odmiennym charakterom i ciekawym pomysłom, bez problemu rozwiązujemy każdy problem klientów.

Co jest Waszym atutem? Jaki problem rozwiązujecie?

Problem z długotrwałym obiegiem faktur i delegacji rozwiązywany jest za pomocą graficznego edytora, podglądu stanu realizacji procesu i zapisu u kogo aktualnie znajduje się wniosek, oraz ich szybkiego przeglądu.

Obieg wniosków urlopowych za każdym razem może wyglądać inaczej, ale dzięki eDokumentom, możliwy jest podgląd dostępnych dni urlopu, który pracownik może wziąć, szybka wysyłka do przełożonego, który może stworzyć zestawienia urlopów z innymi danymi, np. projektami.

Dzięki możliwości stworzenia listy zadań, które zostały zlecone do wykonania, żaden pracownik nie zapomni o wykonaniu nawet najmniejszego zadania.

Dajemy również inne przydatne możliwości ułatwiające pracę: chronologiczny skład dokumentów, elektroniczny kalendarz, dzienniki korespondencji, profesjonalne szablony dokumentów,

Dzięki naszemu systemowi możliwa jest szybka komunikacja między wszystkimi pracownikami, nawet tymi nieobecnymi w firmie.

Dzięki aplikacji mobilnej dajemy możliwość dostępu do systemu w każdym miejscu w jakim się znajdujemy.

Kto jest Waszą najważniejszą konkurencją? Jakie widzicie bariery w rozwijaniu Waszego projektu?

Naszą konkurencją są firmy istniejące na rynku, które zajmują się podobnymi zagadnieniami jak eDokumenty. Barierą, którą możemy zauważyć jest nieświadomość klientów, którzy wciąż nie wierzą we wsparcie systemów informatycznych. Jednakże mimo tego staramy się pokazać, jak bardzo system ułatwia i przyspiesza pracę. Dodatkowo nasi klienci, nagrody i wyróżnienia utwierdzają nas w przekonaniu, że system który stworzyliśmy to coś więcej niż zwykły system obiegu dokumentów, to kompleksowe narzędzie wpierające obieg informacji w firmie.

Czy szukacie partnera, który pomógłby rozwijać projekt?

eDokumenty wciąż się rozwijają. Każdego dnia zbieramy informacje od naszych klientów o ich potrzebach i sugestiach dotyczących działania systemu. Dzięki zebranej wiedzy system mógł się rozwinąć i wciąż się rozwija. Nasi klienci są naszym najważniejszym partnerem.

Jaki macie model biznesowy i do kogo chcecie docierać?

Dążymy do tego by każdy użytkownik mógł w niezwykle prosty sposób korzystać z systemu, dajemy możliwość usług doradczych w procesie definiowania procesów, posiadamy niski abonament. Dodatkowo na potrzeby klientów, po dokładnym omówieniu ich oczekiwań, tworzymy nowe moduły.

Jakie są Wasze plany rozwojowe?

Wierzymy że w cyfrowym świecie przyszłości środowisko pracy biurowej w firmach przeniesie się całkowicie w sferę wirtualną. Sukcesywnie tworzymy kompletne środowisko pracy w tym świecie – biznesowy system operacyjny, składający się z platformy oraz wielu dopasowanych do różnych potrzeb aplikacji. Odpowiadamy na potrzebę posiadania przez firmy i organizacje jednego spójnego narzędzia gromadzenia informacji, zarządzania, wykonywania procesów i komunikacji.

