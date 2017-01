Fachowcy.pl pozyskują kapitał z obligacji

Fachowcy.pl Ventures, spółka notowana na rynku New Connect, zakończyła publiczną ofertę obligacji przydzielając papiery dłużne o wartości emisyjnej blisko 3,7 mln zł.

Fachowcy.pl Ventures oferowała 2-letnie obligacje serii A, o wartości nominalnej 1000 zł każda,

z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje do 26 stycznia. Celem emisji było pozyskanie środków na rozpoczęcie ekspansji zagranicznej.

Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej przez nas emisji. Inwestorzy po raz kolejny pokazali zaufanie oraz to, że widzą potencjał w naszym modelu biznesowym. Cieszy nas również to, że mamy za sobą kolejne ciekawe doświadczenie. To wszystko sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do działania. Ponadto mamy kapitał i możemy zaoferować nasze usługi za granicą zgodnie z deklaracjami – powiedział Piotr Surmacki, prezes zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Oferującym obligacje w ofercie publicznej Fachowcy.pl Ventures S.A. był Polski Dom Maklerski S.A. Po udanych publicznych ofertach obligacji Auxillia, IPO 3D, oraz Bikershop była to kolejna publiczna oferta realizowana przez nowego brokera na rynku.

Jest to kolejna publiczna emisja obligacji zakończona przez nas w planowanym terminie. Szczególnie cieszy nas to, że inwestorzy przekonali się do innowacyjnego modelu biznesowego spółki. Zauważyliśmy również, że coraz więcej małych, innowacyjnych spółek decyduje się na pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji. Tym bardziej zadowalające jest to, że kończą się one sukcesami oraz to, że jesteśmy aktywnym uczestnikiem tych sukcesów – podsumował Szczepan Dunin Michałowski, prezes Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

Spółka Fachowcy.pl kupiła na początku stycznia platformę internetową Favore.pl, należącą dotychczas do Grupy Wirtualna Polska. W ramach rozliczenia transakcji o wartości niespełna 3 mln zł, Grupa Wirtualna Polska została 2% akcjonariuszem Fachowcy.pl Ventures. Po przejęciu serwisu liczba klientów Fachowcy.pl zwiększyła się o prawie 900.