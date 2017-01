Fachowcy.pl przejmują Favore.pl, a Grupa Wirtualna Polska zostaje akcjonariuszem Fachowcy.pl

Spółka Fachowcy.pl kupiła platformę internetową Favore.pl, należącą dotychczas do Grupy Wirtualna Polska. W ramach rozliczenia transakcji o wartości niespełna 3 mln zł, Grupa Wirtualna Polska została 2 proc. akcjonariuszem Fachowcy.pl Ventures. Po przejęciu serwisu liczba klientów Fachowcy.pl zwiększyła się o 897.

Transakcja została przeprowadzona z wykorzystaniem spółki NextField Investments Limited, która kupiła 100 proc. udziałów spółki Favore.pl sp. z o.o. bezpośrednio od Grupy Wirtualna Polska. W rozliczeniu Grupa Wirtualna Polska nabyła akcje Fachowcy.pl Ventures o wartości ok. 2 mln zł, należące do NextField Investments (po cenie 0,68 zł za akcję). Pozostała część ceny została zapłacona gotówką. NextField Investments odsprzedała wszystkie posiadane udziały Favore.pl do Fachowcy.pl Ventures za kwotę równą cenie ich nabycia.

Przejęcie Favore.pl pozwoli nam na skokowy wzrost liczby klientów abonamentowych. Dodatkowo liczymy, że wielu dotychczasowych klientów Favore.pl skorzysta z naszej podstawowej usługi, automatyzacji obecności w Internecie. Bardzo cieszy też, że pozyskujemy bardzo cennego akcjonariusza, którym jest Grupa Wirtualna Polska – powiedział Piotr Surmacki, Prezes Fachowcy.pl Ventures S.A.