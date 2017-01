HTC Touch Cruise teraz już z GPS

Firma HTC Corp. wprowadziła do oferty HTC Touch Cruise – trzeci produkt z rodziny HTC Touch i pierwszy z wbudowanym odbiornikiem GPS. Podobnie jak pozostałe popularne modele HTC Touch i HTC Touch Dual, nowy HTC Touch Cruise obsługuje protokół bezprzewodowy 3G-HSDPA.

Podróżujący użytkownicy będą mogli łatwo skorzystać z funkcji nawigacyjnych HTC Touch Cruise dzięki technologii HTC TouchFLO, umożliwiającej dotykowe przesuwanie obrazu i przeglądanie stron internetowych, wiadomości i list kontaktów. TouchFLO umożliwia również przeglądanie zdjęć za pomocą kontrolek ekranowych, a także powiększanie i obracanie obrazów jedną ręką.

HTC Touch Cruise to stylowy i elegancki produkt podkreślający zaangażowanie HTC w innowacyjne urządzenia z obsługą dotykową. Ekran startowy HTC Home daje łatwy dostęp do poczty elektronicznej, smsów, kalendarza i kontaktów, a także informuje o pogodzie i prognozach dla setek miast na całym świecie. Dzięki technologii dotykowej wystarczy przesunąć palcem po ekranie, aby uruchomić animowany, trójwymiarowy interfejs składający się z trzech ekranów: Kontakty, Media i Aplikacje. Interfejs można obracać ruchami palca, co ułatwia dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji.

Nowy Touch Cruise obsługuje bardzo szybki protokół HSDPA/3.5G a także Wi-Fi i Bluetooth, ułatwiając łączność w wielu typach sieci. Ekran o przekątnej 2,8 cala sprawdza się w odtwarzaniu multimediów, ponieważ urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Windows Mobile 6, a wbudowany Windows Media Player obsługuje muzykę i filmy.

Florian Seiche, wiceprezes HTC Europe powiedział, “Pierwszy HTC Touch okazał się fenomenalnym sukcesem. Dziś HTC Touch Cruise™ ze zintegrowanym GPSem rozbudowuje funkcjonalność naszej serii urządzeń z ekranem dotykowym. Wierzymy w potrzebę wyboru – jedno urządzenie nie zaspokoi potrzeb wszystkich użytkowników, dlatego od czerwca zaprezentowaliśmy już trzy modele HTC Touch.”

HTC Touch Cruise wykorzystuje mapy i rozwiązania nawigacyjne firmy TomTom. Oprogramowanie dostarczane jest z mapą miasta i opcją wprowadzenia pełnych map Zachodniej Europy. Inne funkcje urządzenia to 3-megapikselowy aparat fotograficzny z automatyczną regulacją ostrości, radio UKF i czytnik kart Micro SD, umożliwiający rozbudowę wbudowanej pamięci 128MB RAM. Urządzenie będzie dostępne zarówno w sklepach detalicznych jak i w sieci sprzedaży HTC bez karty SIM w cenie około 2279 zł brutto (z VAT).

Wprowadzony na rynek w czerwcu 2007 HTC Touch był pierwszym urządzeniem z serii, która odnosi sukcesy na rynku. W październiku 2007 do oferty wszedł HTC Touch Dual obsługujący protokół HSDPA, wyposażony w rozsuwaną klawiaturę.

Najważniejsze dane techniczne:

• Chipset Qualcomm 7200

• Wbudowany odbiornik GPS

• Mapy TomTom

• Procesor 400MHz

• Interfejs TouchFLO

• 256MB/128 MB ROM/RAM

• Wi-Fi

• Bluetooth 2.0

• GSM/ EDGE/UMTS/HSDPA do 3.6Mbps

• Ekran dotykowy 2.8 cala QVGA

• Radio UKF

• Czytnik kart Micro SD

• Windows Mobile 6.0

• HTC Home screen