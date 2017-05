innogy Polska i hub:raum prezentują wspólny program dla startupów

innogy Polska i hub:raum, rozpoczęły wdrażanie programu WARP Empower Spaces, który umożliwia młodym przedsiębiorstwom wprowadzenie na rynek ich innowacyjnych produktów i usług.

Do podjęcia współpracy w ramach programu poszukiwane są startupy specjalizujące się w obszarach takich jak smart living, smart city, smart home, inteligentne wykorzystywanie energii, ENERNET. Co ważne, wymieniony katalog nie jest zamknięty. Do współpracy zapraszani są również przedsiębiorcy, mający do zaoferowania inne nieszablonowe rozwiązania, które mogą zadziwić rynek i zmienić miejsca, w których żyjemy i pracujemy.

Startupy odgrywają ważną rolę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przyszłości. Do osiągnięcia sukcesu potrzebny jest im partner, który dobrze zna rynek i otoczenie biznesowe. innogy Polska wspiera młode polskie przedsiębiorstwa, oferując im skalowanie produktów i usług w oparciu o wiedzę ekspercką, kanały komunikacji oraz sprzedaży. W ten sposób staramy się dzielić wieloletnim doświadczeniem z inspirującymi podmiotami. Z programem WARP Empower Spaces wiążemy duże nadzieje i jesteśmy bardzo ciekawi rezultatów współpracy ze startupami, które zostaną wybrane

w procesie rekrutacji – mówi Artur Stawiarski, dyrektor ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa M&A innogy Polska.

Idea programu WARP Empower Spaces jest spójna z koncepcją działania samego hub:raum. W obydwu przypadkach chodzi o znalezienie młodych przedsiębiorców pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami i wykorzystanie efektu synergii płynącego ze współpracy między nimi, a światowej klasy korporacjami. Wierzymy, że współdziałanie takich środowisk, może doprowadzić do wypracowania nowatorskich rozwiązań, które popchną nasze życie w nową technologicznie erę – dodaje Marcin Maciejewski, Innovation Driver w hub:raum Kraków.

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w programie upływa 26 maja. Spośród wszystkich aplikacji, wybranych zostanie około pięciu startupów, które zostaną zaproszone na dwudniowe warsztaty pokazowe do siedziby hub:raum w Krakowie. W kolejnym etapie zostaną wybrane dwa startupy rekomendowane do akceleracji, które po zakończeniu fazy pilotażowej będą gotowe do wejścia na rynek.

Udział w programie jest bezpłatny i nie wymaga od startupów wniesienia własnego kapitału, a prawa własności intelektualnej pozostaną po ich stronie.

hub:raum Kraków to centrum innowacyjności dla startupów na wczesnym etapie rozwoju, stworzone przez Grupę Deutsche Telekom (właściciela sieci T-Mobile) w kwietniu 2013 roku. Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw energetycznych.