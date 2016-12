Komputronik Home – sprzęty domowe nie tylko przez internet

Elektronarzędzia, scyzoryki, latarki, noże kuchenne, kosmetyki, perfumy i zabawki – od 19 listopada tego typu produkty będzie można kupić w stacjonarnym Salonie Komputronik Home.

Otwarcie salonu Komputronik Home, z produktami z oferty znacząco różniącej się od tego, z jakim asortymentem kojarzy się tradycyjny Komputronik, odbędzie się już w najbliższą sobotę. Produkty do kuchni, kosmetyki czy zabawki dla dzieci – to niewielka część tego, co znajdzie swoje miejsce w sklepie o powierzchni 150 mkw. Salon powstaje w centrum handlowym Ptak Outlet, w Rzgowie, przy ul. Żeromskiego 8, w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego niedawno salonu Komputronik.

Komputronik dotychczas kojarzony był głównie ze sprzętem IT i GSM, jednak obecnie poszerza również kategorie AGD i RTV. Kolejnym krokiem ekspansji na rynku jest rozwój submarki Komputronik Home, jako integralnej części oferty sieci. Na stronie głównej Komputronik.pl obok zakładki „elektronika” od pewnego czasu działa już dedykowana zakładka „home”, w której znajduje się 12 kategorii: „Dziecko”, „Dom”, „Ogród”, „Zdrowie i uroda”, „Inteligentny dom”, „Sport”, „Motoryzacja”, „Turystyka”, „Hobby” „Sprzęt muzyczny”, „Militaria i survival”. Teraz wszystkie produkty wykraczające poza kategorie IT i GSM zakupić będzie można również stacjonarnie.

Jesteśmy przekonani, że Salon Komputronik Home spotka się z pozytywnym odbiorem, dostarczając konsumentom wszystkich produktów, które niezbędne są w domu. Zamierzamy pokazać, że jesteśmy ekspertem i doradcą nie tylko w branży komputerowej, czym od 20 lat wyróżniamy się na polskim rynku, ale również w świecie produktów takich kategorii jak dom i ogród czy dziecko radzimy sobie doskonale. Zapraszamy do odwiedzin Komputronik Home – mówi Bernard Bocian, dyrektor departamentu sprzedaży detalicznej Komputronik.