Mastercard zaprasza polskie startupy

Firma Mastercard zaprosiła pięć startupów do aktualnej edycji programu akceleracyjnego Start Path Global. Jednocześnie dynamiczne firmy technologiczne z Polski i innych krajów mogą zgłaszać się do jego kolejnej odsłony – wiosenny nabór trwa do 23 kwietnia.

Program Start Path Global jest globalną inicjatywą Mastercard mającą na celu wspieranie nowatorskich przedsiębiorców, którzy będą mieli wpływ na przyszłość cyfrowych płatności. Jest on przeznaczony dla startupów działających w obszarach związanych z handlem i finansami, które mają już za sobą rundę finansowania fazy zalążkowej lub tzw. serii A.

Trzy z pięciu firm, które dołączyły do programu Start Path tej wiosny, zajmują się sztuczną inteligencją (AI). Korzystają one ze sztucznej inteligencji do analizowania zachowań klientów, zwiększania ich zaangażowania w punktach handlowych i oddziałach banków oraz do przetwarzania danych dotyczących płatności, tworząc wiele innowacyjnych rozwiązań dla handlu detalicznego. Pozostałe dwa startupy opracowują rozwiązania dla punktów sprzedaży.

W wiosennej edycji programu Start Path 2017 biorą udział:

Londyńska firma Divido , która dostarcza sprzedawcom detalicznym i pożyczkodawcom platformę handlu wielokanałowego, umożliwiającą klientom rozłożenie większych zakupów na raty.

, która dostarcza sprzedawcom detalicznym i pożyczkodawcom platformę handlu wielokanałowego, umożliwiającą klientom rozłożenie większych zakupów na raty. Endor , z siedzibą w Tel Awiwie, jest pierwszą platformą analityczną, która umożliwia użytkownikom biznesowym zadawanie dowolnych pytań predykcyjnych i otrzymywanie na nie wysokiej jakości odpowiedzi z nieporównywalną dokładnością i szybkością – niezależnie od dziedziny, jakiej dotyczy pytanie.

, z siedzibą w Tel Awiwie, jest pierwszą platformą analityczną, która umożliwia użytkownikom biznesowym zadawanie dowolnych pytań predykcyjnych i otrzymywanie na nie wysokiej jakości odpowiedzi z nieporównywalną dokładnością i szybkością – niezależnie od dziedziny, jakiej dotyczy pytanie. Firma Regalii współpracuje z ponad 30 największymi bankami i dostawcami aplikacji FinTech, aby udostępniać klientom innowacyjny sposób zarządzania finansami i płacenia rachunków na terenie USA i Ameryki Łacińskiej.

współpracuje z ponad 30 największymi bankami i dostawcami aplikacji FinTech, aby udostępniać klientom innowacyjny sposób zarządzania finansami i płacenia rachunków na terenie USA i Ameryki Łacińskiej. Fluid AI łączy rozwiązania AI oraz rzeczywistości rozszerzonej, aby pomagać bankom i detalistom zapewniać klientom obsługę nowej generacji w oddziałach i punktach handlowych.

łączy rozwiązania AI oraz rzeczywistości rozszerzonej, aby pomagać bankom i detalistom zapewniać klientom obsługę nowej generacji w oddziałach i punktach handlowych. Firma NetPlusDotCom umożliwia sprzedawcom detalicznym przejście z tradycyjnego handlu na sprzedaż internetową oraz udostępnia ich klientom różne opcje płatności cyfrowych.

Mastercard jednocześnie rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do nowej, letniej edycji programu Start Path 2017, przeznaczonej dla startupów, które są na zaawansowanym etapie rozwoju, z Polski

i innych krajów. Startupy uczestniczące w programie korzystają z wiedzy ekspertów Mastercard, mają dostęp do klientów i partnerów organizacji oraz mogą wprowadzać innowacje bazujące na jej rozwiązaniach.

Zgłoszenia do tego 6-miesięcznego, wirtualnego programu są rozpatrywane na bieżąco. Będą one przyjmowane do niedzieli, 23 kwietnia 2017 r., do godz. 17:59 czasu polskiego. Zainteresowane startupy mogą skorzystać z serwisu www.startpath.com, gdzie można złożyć zgłoszenie i znaleźć więcej informacji.

Począwszy od 2014 r. inicjatywą Start Path zainteresowało się ponad 5000 startupów. 100 z nich z 24 krajów Mastercard zaprosił do udziału w półrocznym programie. Wśród nich znalazł się m.in. polski ZenCard. Co piąty uczestnik pierwszych czterech edycji nawiązał z Mastercard współpracę w ramach projektów komercyjnych lub pilotażowych.

W Europie Mastercard współpracuje m.in. z DigiSEq, aby umożliwić użytkownikom płacenie urządzeniami typu wearables z pomocą tokenizacji. W 2016 r. Mastercard współpracował z firmą Rainbird nad stworzeniem wirtualnego asystenta do udoskonalania procesów dzielenia się wiedzą i podejmowania decyzji, przeznaczonego dla zespołu ds. programów lojalnościowych Mastercard w Wielkiej Brytanii. Z kolei VAT Box została oficjalnym dostawcą Mastercard w zakresie odzyskiwania podatku VAT.