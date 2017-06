mBank udzielił licencji na swoją bankowość elektroniczną

Serwisy bankowości internetowej i mobilnej mBanku będą oferowane innym instytucjom finansowym poza Polską. Jako pierwszy na zakup licencji zdecydował się francuski La Banque Postale.

mBank powołał projekt mBox, w ramach którego będzie oferować swoje rozwiązania w zakresie bankowości detalicznej poza Polską. W ich skład wchodzą serwisy elektroniczne, jak również wiedza dotycząca produktów, procesów biznesowych i ich sprzedaży. mBank obsługuje dziś 5,5 mln klientów na trzech rynkach – w Polsce, Czechach i na Słowacji – a jego aktywa wynoszą ponad 130 mld zł.

Jako pierwszy z wiedzy mBanku skorzysta La Banque Postale, należący do francuskiego operatora pocztowego La Poste. Bank podpisał już umowę licencyjną i rozpoczął prace związane z tym wdrożeniem.

Wybraliśmy rozwiązanie sprawdzone w praktyce, które pomoże nam szybciej zaoferować nową jakość i możliwości w zakresie cyfrowej obsługi klientów oraz odróżnić się od konkurencji – komentuje Alice Holzman, dyrektor obszaru Digital w La Banque Postale, lider projektu New Digital Bank.

Prowadzone są rozmowy z innymi potencjalnymi partnerami.

Projekt mBox realizowany jest we współpracy z partnerem strategicznym – firmą Accenture – która oferuje licencjobiorcy wszechstronne wsparcie we wdrożeniu tego rozwiązania.

Wykorzystując platformę mBox możemy przyspieszyć i odpowiednio przygotować wdrożenie bankowości cyfrowej w taki sposób, by tworzyło wyróżniające, unikatowe rozwiązanie spełniające oczekiwania różnych partnerów, obsługujących odmienne grupy klientów – mówi Marcin Zygmanowski, dyrektor zarządzający obszarem bankowości cyfrowej w Accenture.

Nasza inicjatywa jest skierowana do banków, które chcą przekształcić się w organizację „digital”, jednocześnie unikając wieloletniej transformacji. Oferujemy im zintegrowany zestaw rozwiązań IT wraz z biznesowym know-how, które zostały sprawdzone w praktyce. To dobry wybór dla instytucji, które stoją przed wyzwaniem transformacji informatycznej. Wydaje się, że wyzwanie to – wraz z wejściem w życie dyrektywy PSD2 – nabierze jeszcze większego znaczenia – wyjaśnia Maciej Szturmowicz, doradca zarządu mBanku kierujący programem mBox.

Rozpoczynamy nowy rozdział w dziejach polskiej bankowości. Udzielając licencji na nasze rozwiązania, dokonujemy transferu krajowych pomysłów bankowych na światowe rynki. To projekt ważny nie tylko dla naszego banku, ale i całej polskiej gospodarki. Jest on potwierdzeniem, że krajowy sektor bankowy jest innowacyjny, a jego rozwiązania są dostrzegane i doceniane poza Polską – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Dodaje też, że dzięki takim inicjatywom jak mBox, mAkcelerator czy Orange Finanse, bank pokazuje umiejętność wykorzystywania technologii na różne sposoby i w ramach odmiennych modeli biznesowych.