Medicover uruchamia zespół Health Innovators

Medicover uruchomił komórkę wyspecjalizowaną w rozwoju innowacji i współpracy ze startupami – Health Innovators by Medicover. To zespół, którego zadaniem jest implementacja innowacyjnych projektów medycznych.

Health Innovators to kolejny krok zmierzający w kierunku zwiększenia tempa wdrażania innowacji. Chcemy wokół projektu zbudować startupową społeczność, a dzięki temu lepiej pilotować, wyszukiwać i implementować nowe rozwiązania. W zarządzaniu procesem innowacji ważni są dla nas zarówno zewnętrzni specjaliści i innowatorzy, jak i nasi pracownicy, personel medyczny, którzy wiele pomysłów czerpią ze swojej codziennej pracy – mówi John Stubbington, CEO Medicover Healthcare Services.

Za pośrednictwem strony internetowej Health Innovators możliwe jest zgłaszanie pomysłów, a także testowanie najnowszych rozwiązań oraz dołączenie do platformy crowdsourcingowej, która pozwala między innymi głosować na proponowane pomysły.

Zespół Health Innovators by Medicover tworzą obecnie dwie osoby, które pełnią funkcję pośredników i koordynatorów. Pojęcie innowacji definiują nie tylko przez pryzmat nowych technologii, ale również zmianę techniki, procedury czy podejścia.

Każdy sukces projektu jest możliwy dzięki doświadczeniu we wdrażaniu rozwiązań z zakresu cyfryzacji i nowoczesnych technologii, przekonaniu o potrzebie i konieczności inwestowania w innowacje, a także dzięki wspieraniu przez zarząd firmy startupowego podejścia do procesu decyzyjnego. Innowatorem może być każdy: lekarz, dyrektor, specjalista, pacjent. To osoba, która powie „to można zrobić inaczej”. Pomysły, które mają szansę znacząco wpłynąć na organizację, obroty firmy i jakość obsługi pacjenta to często proste rozwiązania. Ich skuteczność tkwi w trafnej diagnozie problemu lub zauważeniu ważnej potrzeby – podsumowuje Piotr Nowacki, Dyrektor ds. Nowych Biznesów i Innowacji.

Przykładem startupowego podejścia Medicover jest np. powstanie Medivision – marki, która oferuje usługi w zakresie ochrony wzroku (np. badania optometrystyczne). Firma powstała z potrzeby zwiększenia dostępności wizyt u lekarzy okulistów. Kolejnym przykładem jest również aplikacja Medicover GO, która umożliwia użytkownikom wprowadzenie i codzienną kontrolę zdrowych nawyków związanych z odżywianiem i aktywnością fizyczną, dzięki dedykowanym planom żywieniowym i treningowym.

Głównymi beneficjantami funkcjonowania Health Innovators mają być pacjenci, którzy już dziś korzystają w Medicover z najnowszych rozwiązań technologicznych – m.in. porad telemedycznych, aplikacji mobilnej, czy pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej.