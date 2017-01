Najpopularniejsze profile w social media 2016

NapoleonCat postanowił sprawdzić, które profile społecznościowe cieszyły się największym zasięgiem na koniec 2016 roku, kto w ciągu minionego roku pozyskał najwięcej zainteresowanych?

Na podium stanęli trzej piłkarze: Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny oraz Kuba Błaszczykowski. Popularność ich facebookowych stron znacznie wzrosła w połowie roku – podczas trwania Euro. Fani (i nie tylko) piłki nożnej śledzili wówczas ich zmagania na murawie, a swoimi emocjami dzielili się właśnie w mediach społecznościowych – przede wszystkim na Facebooku i Instagramie. Czerwiec i lipiec 2016 w mediach społecznościowych zdecydowanie należał do piłkarzy. Oprócz tych, którzy znaleźli się w ścisłej czołówce najpopularniejszych, ogromne zainteresowanie zyskali również Michał Pazdan oraz Bartosz Kapustka. W dziesiątce największych stron na Facebooku znalazła się również Ewa Chodakowska, która jeszcze w 2016 przekroczyła magiczną granicę 2 mln fanów.

Liderem wśród marek na polskim Facebooku jest Play, wyprzedzając Allegro, Orange Polska, Braun, czy Tymbark. Nadal ogromną popularnością cieszy się strona Serca i Rozumu. Kampania z pluszowymi bohaterami zapisała się w historii polskiej reklamy już w 2010 i od tamtego roku utrzymuje się wśród najpopularniejszych facebookowych stron.

Wśród profili polskich mediów na czele jest Radio ESKA. Złotą dziesiątkę na polskim Facebooku zamykają strony z kategorii „rozrywka”. Do największych należy Wiedza bezużyteczna, Demotywatory oraz Kwejk.pl. Kategoria ta jest drugą, po sporcie, najpopularniejszą wśród użytkowników Facebooka w Polsce.

Spośród najpopularniejszych facebookowych stron, największy przyrost fanów, bo na poziomie 49%, odnotował Kuba Błaszczykowski. Na początku 2016 (1. stycznia 2016) jego profil był lubiany przez nieco ponad 1,6 mln użytkowników, by rok 2016 zamknąć liczbą prawie 2,5 mln fanów. O jego ogromnym sukcesie w mediach społecznościowych, wywołanym między innymi świetnymi występami podczas rozgrywek Euro 2016, pisaliśmy na początku lipca 2016. Tylko w ciągu trzech dni (13. czerwca, 26. czerwca i 1. lipca) zdobył prawie 340 tys. zainteresowanych, co stanowi ok. 45% wszystkich nowych fanów pozyskanych przez cały miniony rok.

W 2016 najwyższe zaangażowanie wykazywali fani Roberta Lewandowskiego, Ewy Chodakowskiej oraz Demotywatorów. Najbardziej angażujące posty w 2016 były natomiast publikowane na stronach Roberta Lewandowskiego, Kuby Błaszczykowskiego oraz KWEJK.pl.

INSTAGRAM

Jednym z gorętszych tematów wśród marketerów i osób interesujących się branżą mediów społecznościowych był, należący do Facebooka, Instagram. Już w połowie grudnia liczba jego użytkowników na całym świecie przekroczyła 600 mln, z czego ponad 100 mln zaczęło korzystać z aplikacji w ciągu ostatnich 6 m-cy. Instagram zyskał również popularność wśród polskich użytkowników.

Na Instagramie w Polsce zdecydowanie króluje sport, moda i uroda oraz rozrywka. W ciągu ostatniego roku z dziesiątki najpopularniejszych instagramowych kont zniknęła Monika „Jac” Jagaciak (16. miejsce na koniec 2016), a na jej miejscu pojawiła się urodowa Youtuberka Red Lipstick Monster. Pozostała dziewiątka utrzymuje się w rankingu TOP10 od min. roku. W czołówce największych profili nastąpiły jednak pewne przetasowania. Pierwsze miejsce utrzymał Robert Lewandowski, którego pozycja wydaje się niezagrożona. Jego konto jest jednak obserwowane przez instagramowiczów z całego świata. Na drugie miejsce wysunął się Suchar Codzienny, który rok 2016 zaczynał na 3. pozycji. Znaczny wzrost zainteresowania zanotowała Anna Lewandowska, która na koniec 2016 znalazła się na 4. miejscu, wyprzedzając Ewę Chodakowską.

Spośród 10 najpopularniejszych kont instagramowych najbardziej aktywnych obserwujących miał Suchar Codzienny (prawie 87 mln interakcji w 2016), Robert Lewandowski (prawie 45 mln interakcji) oraz Julia K. (ponad 23 mln interakcji).

Największe zaangażowanie w 2016 wśród obserwujących (pod kątem wskaźnika ER – Engagement Rate, który liczony jest na podstawie stosunku liczby interakcji pod postami: lubię to, komentarze; do liczby obserwujących w dniu publikacji treści) wywoływały konta Suchara Codziennego, Julii K. oraz Ewy Chodakowskiej

Przez cały miniony rok najwięcej nowych obserwujących przybyło na koncie Roberta Lewandowskiego, Anny Lewandowskiej oraz Red Lipstick Monster. Polski piłkarz najwięcej zainteresowanych zdobył w lipcu (ponad 535 tys.), czerwcu (ponad 470 tys.) oraz w styczniu (ponad 380 tys.). Również czerwiec i lipiec 2016 okazały się najlepszymi miesiącami dla Anny Lewandowskiej. W ciągu tych dwóch miesięcy Lewandowska pozyskała ponad 138 tys. obserwujących. Dobrym miesiącem był również grudzień, w którym na profilu Anny Lewandowskiej przybyło ponad 67 tys. nowych zainteresowanych. Na trzecim miejscu pod kątem liczby nowych obserwujących uplasowała się Red Lipstick Monster. Dla tej urodowej youtuberki najlepszymi miesiącami okazały się: styczeń, luty oraz czerwiec.

TWITTER



Często nazywany serwisem mikroblogowym, Twitter jest jednym z najszybszych źródeł wymiany informacji na świecie. Serwis ten bardzo często i intensywnie wykorzystywany jest przez reprezentantów świata mediów i polityki. Ranking otwiera profil tvn24, który w kategorii mediów wyprzedził konto MTV Polska oraz Newsweek Polska. Spośród polityków cieszących się największą popularnością na Twitterze wyróżniają się przede wszystkim Radosław Sikorski oraz Donald Tusk.

W rankingu nie zabrakło również celebrytów: Joanna Krupa, Robert Lewandowski. Jeszcze w październiku 2016 wśród 10 najpopularniejszych była również Honorata Skarbek. Na koniec roku zabrakło również profilu Gazety Wyborczej, który na 2 miesiące przed końcem roku 2016 zamykał twitterowy ranking TOP10. W ich miejsce pojawił się natomiast Robert Lewandowski oraz wspomniany już Donald Tusk.

YOUTUBE

Ranking najpopularniejszych kanałów otwiera polski niezależny twórca filmowy i performer – SA Wardęga. Jego kanał subskrybuje prawie 3.5 mln użytkowników. Wardęga zdobył tak ogromną popularność w 2014 dzięki filmikowi Mutant Giant Spider Dog.

Kolejnym typowo rozrywkowym kanałem, który w youtubowym zestawieniu uplasował się na 2. miejscu jest Abstrachuje TV z ponad 2.5 mln grupą subskrybentów, wyprzedzając m.in. Niekrytego Krytyka (9. m-ce w rankingu, ponad 1.3 mln subskrybentów).

YouTube jest niezwykle popularną społecznościówką wśród fanów gier komputerowych, Najpopularniejsze kanały w tej kategorii gamerów prowadzą reZigiusz (ponad 2.3 mln subskrybentów), Blowek, Stuu Games, IsAmUxPompa oraz skkf.

W rankingu 10 najpopularniejszych kont na YouTube w Polsce znalazły się również kanały: 5 sposobów na… oraz kanał wytwórni Step Records.

W 2016 najwięcej nowych subskrybentów pozyskali Blowek, reZigiusz oraz Stuu Games. Patrząc jednak na procentowy przyrost zainteresowanych w ciągu minionego roku, najlepiej wypadają Blowek, IsAmUxPompa oraz Step Records.

GOOGLE+

Znacznie mniejszą popularnością cieszy się społecznościowy serwis Google. Najpopularniejszym profilem, obserwowanym przez ponad 200 tys. użytkowników, jest konto Filmweb. W ścisłej czołówce znalazła się również ESKA oraz Przystanek Woodstock. W dalszej części rankingu przeważają profile należące do mediów: tvn24, FAKT.PL, Forbes Polska, Fakty TVN. Dużą popularność na Google+ zdobył Bronisław Komorowski. W zestawieniu 10 najpopularniejszych kont znalazł się również profil Łączy nas piłka oraz tylko jedna marka: Kit Kat Polska.