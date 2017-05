Co Polacy myślą o ebookach i audiobookach?

Rynek książek elektronicznych zrewolucjonizował sposób korzystania z literatury. Nie oznacza to jednak, że treści cyfrowe całkowicie wyparły książkę tradycyjną.

Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Virtualo przeprowadził badanie, które pokazało, że korzystanie z ebooków nie oznacza zaprzestania korzystania z książek tradycyjnych. Jak pokazały wyniki te dwie formy lektury uzupełniają się, a wybór nośnika zależy od sytuacji.

Opinie na temat ebooków są w większości bardzo pozytywne. Czytelnicy cenią w nich przede wszystkim mobilność i poręczność. Respondenci wskazali różne miejscach i okoliczności, w których czytają w nowoczesny sposób, na przykład: na wakacjach (40%), w pracy (40%), na uczelni lub w szkole (35%) czy w kawiarni (35%). Książki elektroniczne wybierane są najczęściej w sytuacjach przemieszczania się, na przykład codziennego korzystania ze środków transportu publicznego lub dłuższych podróży. Po książki drukowane czytelnicy sięgają najczęściej w sytuacjach bardziej intymnych na przykład w domu lub na łonie natury.

Znaczący wpływ na chęć obcowania z ebookami i audiobookami ma również rozwój nowych technologii i rosnąca mobilność Polaków. Coraz mniej czasu mamy na czytanie w domowym zaciszu, ale staramy się wykorzystać efektywnie minuty, godziny spędzane w środkach komunikacji miejskiej czy w dalekiej podróży. Wówczas książki elektroniczne dobrze się sprawdzają zarówno w formie do czytania jak i słuchania, ponieważ zapewniają na przykład oszczędność miejsca w bagażu. – mówi Martyna Bednarczyk z Virtualo.

Jak pokazuje raport Polacy wymieniają coraz więcej zalet nowoczesnych form czytania. Do korzystania z wydań elektronicznych skłania ich w szczególności wygoda oraz fakt, że nie trzeba nosić ciężkich książek (43%) i ma się do nich szybki dostęp (32%). Inne wymieniane zalety to możliwość czytania na różnych urządzeniach oraz to, że ebook nie jest narażony na zniszczenia tak jak książka drukowana.

Badanie “Zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem ebooków i audiobooków” pokazuje również, że pierwszym impulsem, który sprowokował sięgnięcie po książkę elektroniczną była dla co trzeciej osoby namowa znajomych. Dla wielu respondentów czytanie ebooków stało się po prostu modne (19%).

Zaletą jest także możliwość szybkiego przeszukiwanie treści. W przypadku książki papierowej, czytelnik musi przerzucić nawet kilkaset stron w poszukiwaniu danego fragmentu, a w przypadku e-książki wystarczy wpisać szukany fragment, który od razu zostanie znaleziony. Dodatkowo na jednym urządzeniu można zabrać ze sobą nawet kilkaset e-książek oraz wyświetlać je w zależności od różnorodnych potrzeb i parametrów. Możliwe jest również czytanie w ciemności, co niemożliwe jest w przypadku tradycyjnej książki.

Polacy kupują coraz więcej ebooków i coraz chętniej sięgają po audiobooki. Na początku naszej działalności zmagaliśmy się z opinią, że słuchanie książek jest mniej wartościowym sposobem obcowania z literaturą, niż ich czytanie. Obecnie to przekonanie nie jest już tak częste, a recenzenci i czytelnicy zgodnie przyznają, że dobra interpretacja tekstu jest tu wartością dodaną, prawdziwą sztuką. Rynek przyrasta dynamicznie – dzieciaki, które słuchały bajek, teraz są odbiorcami dorosłej literatury także w formie audiobooka – komentuje Anna Kotlonek-Kowalik, Dyrektor Wydawniczy Biblioteki Akustycznej.

Audiobook to wygodny zamiennik tradycyjnej książki. Sprawdza się w podróży, podczas domowego odpoczynku i pozwala wypocząć oczom.

Z badania “Zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem ebooków i audiobooków” wynika, że najczęściej kupujemy audiobooki na własny użytek, ale chętnie dzielimy się nimi również z naszymi najbliższymi. Audiobooków najczęściej słuchamy będąc w ruchu – blisko 3/4 ankietowanych korzysta z nich w trakcie podróży. Z kolei 72% słucha ich podczas codziennego przemieszczania się środkami transportu publicznego, a 65% – w trakcie dojazdów samochodem.

Mimo wielu zalet książek elektronicznych, czytelnikom brakuje w obcowaniu z ebookami dotyku papieru i zapachu książki drukowanej, czyli cech tradycyjnych wydań. Nie przeszkadza to jednak w rosnącej popularności książek elektronicznych, które zyskują z roku na rok więcej zwolenników. Polacy to dynamicznie rosnąca grupa e-czytelników, dla której liczy się jakość i wygoda czytania i słuchania w nowoczesnej formie.