PayPal.Me dostępny także dla polskich firm

Jedna z najpopularniejszych usług PayPal – PayPal.Me oferuje teraz wygodniejsze płatności peer-to-peer nie tylko dla konsumentów, ale także dla biznesu.

Najnowsze badanie wykonane przez Ipsos na zlecenie PayPal pokazuje, że w 2016 roku Polacy chętnie korzystali z płatności P2P. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, 33% polskich respondentów wysłało pieniądze do znajomych i/lub rodziny, a 28% odebrało w ten sposób przelewy od najbliższych. W tym samym czasie, rola natychmiastowych płatności rośnie również w biznesie: prawie połowa respondentów (46%) skorzystała z płatności P2P w celu opłacenia e-zakupu produktów i/lub usług w kraju i za granicą.

Widząc rosnącą potrzebę dostępu do szybkich, bezpiecznych i wygodnych płatności, we wrześniu 2015 roku PayPal wprowadził w Polsce nowe rozwiązanie P2P – PayPal.Me. Umożliwia ono swoim użytkownikom finalizację procesu płatniczego za pomocą kliknięcia w spersonalizowany link i szybkie logowanie do konta PayPal. Równocześnie, nie wymaga ona pamiętania adresu e-mail lub wpisywania szesnastocyfrowego numeru karty kredytowej i pozostałych informacji niezbędnych do przeprowadzenia tradycyjnej transakcji.

Usługa PayPal.Me dla wszystkich – kupujących i sprzedających

Wygoda akceptowania szybkich płatności poprzez spersonalizowany link może być prawdziwy przełomem dla niemal każdego rodzaju działalności biznesowej, w tym e-sklepów, dostawców i sprzedawców działających poprzez media społecznościowe, jak również dla organizacji charytatywnych.

PayPal.Me pozwala swoim użytkownikom na 77 rynkach na całym świecie wysłać szybkie polecenie zapłaty za pomocą linku PayPal.Me i poprawia jakość doświadczenia zakupowego w przypadku sprzedaży np. na forach internetowych i platformach społecznościowych.

Sprzedawcy w Polsce wiedzą, jak ważne jest wychodzenie naprzeciw potrzebom ich konsumentów w zakresie płatności. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które rozpoczynają swoją działalność i szybko się rozwijają. W przypadku firm z zakresu MSP, freelancerów czy organizacji charytatywnych możliwość dokonania szybkiej, bezpiecznej i wygodnej płatności jest kluczowe dla pozyskania nowych klientów oraz sprawną obsługę tych aktywnych. Właśnie dlatego PayPal.Me jest od teraz dostępne także dla firm – komentuje Matt Komorowski, Dyrektor Zarządzający PayPal w Europie Północnej i Środkowej.

Jak działa PayPal.Me?