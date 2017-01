PKO Bank Polski inwestuje w ZenCard

PKO Bank Polski sfinalizował transakcję zakupu 100 proc. udziałów w ZenCard Sp. z o.o. ZenCard to program rabatowo-lojalnościowy przeznaczony dla użytkowników dowolnych kart płatnicze.

Założeniem ZenCard jest przede wszystkim uproszczenie prowadzenia programów lojalnościowych i rabatowych, dzięki któremu klient jest nagradzany za transakcje wykonywane kartą płatniczą. Sprzedawcy mogą za pośrednictwem ZenCard tworzyć programy lojalnościowe, przyznawać zniżki czy oferty dodatkowe, którymi sami zarządzają. System łączy dane o zakupach online i offline, umożliwiając sprzedawcom dopasowanie promocji do zachowań i zainteresowań klientów.