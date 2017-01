Płatności cyfrowe 2016: z jakich rozwiązań korzystają Polacy?

Nowy raport Izby Gospodarki Elektronicznej, „Płatności cyfrowe 2016″, jest kompleksowym spojrzeniem na temat elektronicznych płatności, co może być bardzo istotne dla podmiotów świadczących usługi na tym rynku.

Raport powstał na podstawie kompleksowego badania płatności cyfrowych w Polsce wykonanego przy współpracy z Mobile Institute oraz GoMobi.pl.

Płatności cyfrowe są szybko adaptowane przez rynek. Rośnie liczba smart konsumentów, którzy korzystają z dobrodziejstw technologii nie tylko do realizacji zakupów, ale także do dokonania za nie płatności. Polacy są otwarci na innowacje w obszarze płatności, a to z kolei oznacza, że dostawcy produktów i usług finansowych oraz transakcyjnych muszą dziś, bardziej niż kiedykolwiek, myśleć cyfrowo – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej.

Raport potwierdza, że Polacy z płatności cyfrowych korzystają coraz chętniej: aż 46 proc. ankietowanych zadeklarowało, że dokonuje płatności elektronicznych. Najpopularniejszym produktem finansowym i transakcyjnym używanym przez Polaków jest internetowe konto bankowe. Wskazało na nie 36 proc. respondentów. Drugim najpopularniejszym produktem finansowym z wynikiem 35 proc. jest karta płatnicza. Konta typu PayU bądź PayPal wykorzystuje w realizacji płatności 29 proc. osób. 1/5 ankietowanych w raporcie „Płatności cyfrowe 2016” wskazało na aplikację mobilną w stylu BLIK, IKO, PeoPay.

Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP przekonuje, że dzisiejszy konsument poszukuje rozwiązań praktycznych, także w dziedzinie dokonywania płatności.

Robiąc zakupy w polskich lub zagranicznych sklepach internetowych, preferuje on płatności szybkie i wygodne w użyciu. Dla większości polskich internautów szybkość i wygoda oznacza korzystanie z coraz bogatszej oferty, a przy tym coraz bardziej nowoczesnych elektronicznych form płatności. Rozwojowi płatności cyfrowych sprzyjają: istniejące w Polsce otoczenie regulacyjne oraz zwiększający się poziom innowacyjności i zakres dostępności infrastruktury płatniczej. Badanie pokazuje, że polscy internauci cenią wysoko również pewność otrzymania zakupów, na co wskazuje nadal stosunkowo wysoki udział płatności gotówkowych przy odbiorze zakupionych produktów. Rozwój bezgotówkowych form płacenia za zakupy internetowe zapewniających bezpieczeństwo płatnika zarówno w przypadku płatności realizowanej w momencie zakupu, jak i przy odbiorze produktu, będzie sprzyjał zmniejszaniu udziału płatności gotówkowych w e-commerce i m-commerce – dodaje.

Na łamach raportu zaprezentowano obecne podejście Polaków do płatności cyfrowych, których rozwój nie oznacza, że przestajemy płacić gotówką, ale wskazuje, że mamy do czynienia ze zjawiskiem płatności omnichannel. Z opracowania dowiedzieć można się m.in. z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystają e-konsumenci, ile razy w ostatnich 6 miesiącach dokonali płatności elektronicznych, jakie są przyczyny wykorzystywania gotówki do płatności za zakupy w internecie, jakie formy płatności online i mobile preferują Polacy. Raport zawiera również rozdział, w którym zaprezentowano, co Polacy sądzą o wycofaniu gotówki z obiegu.

Raport można pobrać ze strony Izby Gospodarki Elektronicznej.