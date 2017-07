Przeglądarki i systemy: europejskie różnice

Czy w czasach, gdy dzięki rozwojowi internetu, praktycznie każdy biznes może z dnia na dzień obejmować kolejne rynki, konsumenci różnią się jeszcze między sobą, w zależności od kraju, z którego pochodzą?

Firma Visual Meta działa pod marką ShopAlike (LadenZeile w Austrii i Niemczech) na 13 europejskich rynkach. Korzystając z własnych danych sprawdziała, jakie podobieństwa i różnice występują pomiędzy konsumentami w poszczególnych krajach, pod względem używanych przez nich systemów operacyjnych, urządzeń, czy przeglądarek.

Królowie desktopu i mobile’a

Porównując desktopowe systemy operacyjne, zauważono, że Windows wciąż niepodzielnie rządzi w tej kategorii w każdym europejskim kraju. Ponad 85% użytkowników korzysta właśnie z tego systemu na swoich komputerach.

Na rynku smartfonów, mamy do czynienia z duopolem Androida i iOS, które podzieliły go niemal po połowie, a łącznie odpowiadają za ponad 99% nowych smartfonów. Choć na większości rynków europejskich przeważa Android (wyjątek stanowią tu w zasadzie Dania i Szwecja, w których wyraźnie przeważa iOS, a także Austria, Niemcy, Finlandia, czy Francja, gdzie dzielą one rynek mniej więcej po połowie), to według danych firmy badawczej Strategy Analytics, to iPhone 7 z systemem iOS był najlepiej sprzedającym się smartfonem w pierwszym kwartale 2017r.

Przeglądarka: hegemonia Google’a

Jeśli chodzi o przeglądarki, ogólnie w Europie dominuje Chrome z udziałem w rynku na poziomie 53,31%. Niemniej, jak przekonaliśmy się przy okazji Internet Explorera, sytuacja może się diametralnie zmienić i to w bardzo szybkim tempie. Odnośnie tego ostatniego, nadal ma on dość silną pozycję w Austrii (29%), czy Holandii (ponad 23%). Warto zwrócić tu także uwagę na pozycję Firefoxa w Niemczech i Austrii, gdzie jest on przeglądarką nr 1 (odpowiednio 46,75% i 32,83% udziału w rynku).

Sytuacja w Polsce

Polska nie wyróżnia się szczególnie na tle innych europejskich krajów. Na desktopie niepodzielnie rządzi u nas Windows (ponad 95% użytkowników, drugi najwyższy wynik po Węgrzech), na smartfonach Android (ponad 75%, drugi najwyższy wynik po Słowacji), a wśród przeglądarek Chrome (ponad 51%). Polska ma też (obok Finlandii i Włoch) jeden z niższych udziałów w rynku Internet Explorera (7,8%).

Więcej informacji na tej stronie.