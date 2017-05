Rekordowy wynik Fachowcy.pl i ponad 2,5 tys. klientów

Według stanu na 1 kwietnia z abonamentowych Fachowcy.pl korzysta już 2 549 przedsiębiorców. W marcu baza klientów wzrosła o 193 firm. To najlepszy miesięczny wynik w historii spółki.

Roku temu liczba klientów wynosiła 1 258, a w marcu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 80. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła o 103 proc. r/r.

W marcu spółka Fachowcy.pl Ventures odnotowała rekordową sprzedaż 193 pakietów, zwiększając o 16 proc. poziom sprzedaży w porównaniu do poprzedniego miesiąca, tym samym powiększając ilość obsługiwanych klientów do 2549 firm. Dynamiczny wzrost sprzedaży to efekt kontynuacji działań podnoszących efektywność pracy handlowców, dzięki którym spółka zwiększyła w marcu o 25 proc. produktywność per handlowiec w stosunku do lutego (z 4,05 w lutym do 5,2 w marcu). W porównaniu do marca 2016 spółka zwiększyła sprzedaż o 154 proc. – komentuje wyniki Damian Górka, dyrektor Sprzedaży Spółki.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w marcu 2017 r. wyniosła 605 391 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 kwietnia 2017 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 1008.