Rusza WP brand studio

WP brand studio, wewnętrzna agencja content marketingowa w strukturach GWP ma wspierać marketerów w realizacji ich strategii komunikacji, w oparciu o content marketing i reklamę natywną.

Za tworzenie i jakość treści o różnorodnej formie na potrzeby strategii komunikacji marek odpowiadają stratedzy treści dedykowani poszczególnym obszarom tematycznym Grupy Wirtualna Polska (m.in. styl życia, motoryzacja, technologie, biznes i finanse, kulinaria, turystyka). Twórcami są również dziennikarze i redaktorzy z Wirtualnej Polski oraz zewnętrzni autorzy, influencerzy, blogerzy oraz eksperci rynkowi z którymi współpracuje WP brand studio.

Nasz zespół to nie tylko pasjonaci ale też osoby z wieloletnim doświadczeniem nie tylko reporterskim i dziennikarskim ale również marketingowym. Posiadamy solidne know-how i pionierskie na polskim rynku struktury. Oprócz strategów, product managerów, copywriterów i grafików współpracujemy z doświadczonymi twórcami treści, dziennikarzami i influencerami. Stawiamy na nowoczesny storytelling – przez treści natywne, wideo i inne formy contentu oraz ich skuteczną dystrybucję z powodzeniem osiągamy założone KPI naszych klientów – mówi Łukasz Szymański, dyrektor WP brand studio.

WP brand studio oferować ma rozwiązania dla marek od strategii content marketingowych opartych o storytelling przez natywne formaty reklamowe dopasowane do poszczególnych branż i etapów ścieżki zakupowej aż do produkcji i dystrybucji treści do odbiorców. W skład portfolio WP brand studio wchodzi ponad 20 formatów natywnych i content marketingowych, dopasowanych do poszczególnych branż naszych klientów.