Shoper: 76 proc. właścicieli e-sklepów odnotowało wzrost przychodów

Sklepy internetowe szans na rozwój upatrują w nowych produktach i reklamie. Trzy czwarte z nich odnotowały większe przychody niż rok temu – wynika z raportu opublikowanego przez platformę Shoper.

Sprzedaż przez internet to dla wielu biznesów konieczność wywołana m.in. nawykami zakupowymi konsumentów oraz chęcią rozwinięcia działalności. Według Raportu z polskich sklepów internetowych, opublikowanego przez platformę Shoper, 76 proc. właścicieli e-sklepów odnotowało w ubiegłym roku wzrost przychodów względem roku poprzedniego. W wypadku 40 proc. takich firm wzrosty sięgały 10-30 proc. Dwa razy większym przychodem może pochwalić się co dziesiąty e-sklep. Według sklepów za wzrost przychodów odpowiadają przede wszystkim działania marketingowe – wskazało je 55 proc. ankietowanych. Ponadto wymieniano: lepszą ofertę niż przed rokiem (54 proc.) oraz większą rozpoznawalność marki (48 proc.).

Z roku na rok rośnie doświadczenie rynku e-commerce. Według raportu, w latach 2015-2016 powstało o 27 proc. więcej nowych e-biznesów niż w latach 2013-2014. Niemal 40 proc. e-sprzedawców prowadzi sklep od 1 do 3 lat, ale już co piąty działa od pięciu lat. A trzeba pamiętać, że to pierwszy rok sklepu bywa dla niego najtrudniejszy i w tym czasie zapadają kluczowe decyzje dotyczące przyszłości biznesu. Dla większości przedsiębiorców o długim stażu działalność internetowa jest dodatkowym źródłem dochodu. Natomiast dla młodszych e-sprzedaż stanowi główny filar działalności.

Dziś możemy śmiało mówić o kolejnym etapie w dziejach polskiego e-commerce. Sprzedawcy z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizują – dostępne są studia z e-handlu, kursy, prężnie działają instytucje zajmujące się e-gospodarką. Profesjonalizują się również podmioty działające na tym rynku, firmy logistyczne i operatorzy płatności elektronicznych, a same platformy SaaS nie są już postrzegane jako narzędzia tylko dla małych i średnich firm – zauważa Tomasz Tybon, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Dreamcommerce, dostawcy oprogramowania dla sklepów internetowych Shoper.

Plany na 2017

Sprzedawcy idą z duchem czasu i dostosowują proces zakupowy do potrzeb klientów. Zdecydowana większość sklepów przepytanych przez platformę Shoper, bo aż 85 proc., wprowadziła w minionym roku zmiany – najpopularniejsze z nich dotyczyły bezpieczeństwa, np. wprowadzenia certyfikatu SSL (22 proc.), wygody, m.in. przez udostępnienie płatności online (22 proc.) i zmiany grafiki sklepu (16 proc.). Przedsiębiorcy nie spoczywają jednak na laurach, wiedząc, że sprzedaż w internecie musi być cały czas analizowana i optymalizowana.

Pytani o plany na najbliższy rok, zamierzają przede wszystkim wprowadzić nowości – 40 proc. ankietowanych planuje wzbogacić ofertę o nowe produkty lub marki. Prawie co trzeci sklep chce zainwestować w reklamę, a co dziesiąty – zmienić operatora płatności. Również co dziesiąty sklep planuje ekspansję za granicę.

Mali przedsiębiorcy dysponują ogromnymi zasobami odwagi i motywacji do działania, zwłaszcza w świetle zmian ich makroekonomicznego otoczenia, m.in. zmian na Allegro i coraz większej konkurencji dużych uczestników rynku. Szukanie klientów poza granicami kraju to duże wyzwanie, ale równocześnie konieczny ruch do poszerzenia grona klientów, a co za tym idzie do zwiększenia przychodów – ocenia Tomasz Tybon.

Metodologia badania: ankieta internetowa wypełniona przez 470 sklepów korzystających z platformy Shoper