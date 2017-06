Shuttout.com pozyskuje inwestora

Notowany na NewConnect fundusz private equity Tech Invest Group podpisał umowę, w ramach której obejmie 15,03% nowych udziałów w Shuttout Ltd. Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii spółka jest właścicielem serwisu Shuttout.com, który umożliwia entuzjastom fotografii dzielenie się swoimi pracami i zarabianie na nich.

Shuttout.com jest platformą społecznościowych konkursów fotograficznych kierowanych przede wszystkim do amatorów fotografii występujących w roli organizatorów, uczestników i jury. W konkursach można uczestniczyć odpłatnie (uczestnik wnosi drobną opłatę i może liczyć na nagrodę finansową), lub w trybie rozrywkowym (bez opłaty i ewentualnej nagrody).

Fotografia to pasja, która łączy miliony ludzi na całym świecie. Shuttout.com to miejsce, gdzie mogą rywalizować, wymieniać doświadczenia i jednocześnie wygrywać nagrody pieniężne, których wysokość od ilości uczestników. Chcemy stworzyć największą społecznościową galerię fotograficzną na świecie, gdzie każde zdjęcie będzie miało swoją wartość opartą na społecznościowej ocenie, zdobytych głosach i wygranych konkursach. – powiedział Mateusz Chłodnicki, dyrektor zarządzający Shuttout Ltd.

Jeszcze w lecie tego roku Shuttout.com zostanie rozszerzony o funkcjonalność polegającą na tworzeniu przez uczestników tego serwisu własnych konkursów.