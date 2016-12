Super-Pharm wybiera Magento 2

Super-Pharm uruchamia w Polsce sklep internetowy oparty na rozwiązaniu Magento 2 Enterprise Edition. Za projekt i wdrożenie odpowiada Bold Brand Commerce.

Uruchomienie nowego kanału sprzedaży jest naturalną konsekwencją rozwoju firmy i ciągłego zwiększania jej konkurencyjności. Chcemy, aby nasi klienci mieli wygodny i bezpieczny sposób kontaktu z naszym sklepem niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Jednym z kluczowych założeń strategii omnichannel naszej sieci to wygoda zakupów poprzez smartphone, jaki i przez komputer stacjonarny – powiedział Olgierd Oszmiański, dyrektor IT w Super-Pharm Poland.

Prace nad projektem i wdrożeniem platformy e-commerce dla Super-Pharm obejmowały część przedwdrożeniową: analizę, opracowanie strategii sprzedaży wielokanałowej rozłożoną na poszczególne etapy wdrożenia całego rozwiązania, uwzględniające wejście marki i odpowiednią komunikację, pozycjonowanie online, jak i przygotowanie organizacji do zmiany i osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

Na samo wdrożenie e-sklepu składała się integracja Magento 2 Enterprise z dedykowanym systemem ERP Farmax, (stanowiący dla platformy źródło informacji o procesach sprzedażowych, magazynowych i logistycznych) oraz programem lojalnościowym Lifestyle.

Sprawne dodanie nowego kanału sprzedaży wymagało od nas współpracy z dostawcą systemu ERP, konsultantami ZenCard oraz pracownikami Super-Pharm. Mieliśmy zaledwie 4 miesiące na prace analityczne, projekt UX oraz wdrożenie, co przy tak dużym zadaniu i dużej liczbie osób zaangażowanych w projekt stanowi nie lada wyzwanie. Nad realizacją całego procesu pracował doświadczony zespół certyfikowanych deweloperów Magento 2, a w projekcie przyjęto zwinne podejście do wdrożenia, które pozwoliło nie tylko na szybkie reagowanie na zmiany, ale również na elastyczne dostosowanie się do procesu wdrożenia – powiedział Robert Żochowski, dyrektor IT i wiceprezes zarządu Bold Brand Commerce.