swipx: nasza platforma łączy producentów oprogramowania z firmami szukającymi rozwiązań

Twórcy swipx chcą zarabiać na pomocy w wyborze dopasowanego oprogramowania. Obecnie w bazie znajduje się ponad 5 tys. projektów. Czy to wystarczy do osiągnięcia sukcesu?

Jak opiszecie swój projekt w 100 słowach?

swipx to platforma łącząca producentów oprogramowania komputerowego z firmami poszukującymi właściwego rozwiązania. Firma umożliwia wyszukanie, porównanie i wybór właściwego oprogramowania spośród ponad 5 tys. dostępnych rozwiązań informatycznych podzielonych na 12 kategorii i 200 procesów biznesowych. Pomagamy w procesie wyboru właściwego oprogramowania poprzez możliwość zastosowania filtrów, które zawężają dostępne opcje co w rezultacie daje najtrafniejsze wyniki wyszukiwania dostosowane do potrzeb firmy. Wyniki te i kolejność występowania na stronie zależą tylko i wyłącznie od spełnianych wymogów. swipx jest w pełni niezależną platformą, która nie faworyzuje żadnej z firm sprzedających oprogramowanie.

Dla firm sprzedających oprogramowanie komputerowe jesteśmy dodatkową formą marketingu i możliwością bycia widocznymi na rynku europejskim.

Nasz produkt skierowany jest dla osób poszukujących właściwego oprogramowania dla ich firmy oraz dla producentów oprogramowania. Szczególnie dla producentów oprogramowania niezadowolonych ze swoich wysiłków marketingowych jest miejscem na wzmocnienie widoczności firmy i zwiększanie ruchu na ich stronie internetowej.

swipx jest darmowy dla obu stron – poszukujących i producentów.

Jak wygląda Wasz zespół? W jakim stopniu korzystacie z usług firm zewnętrznych?

Nasz zespół składa się z sześciu osób w naszej siedzibie w Kopenhadze, dwóch osób w Berlinie i dwóch w Finlandii. Współpracujemy z web developerem. W przyszłości liczba pracowników zwiększy się nieznacznie.

Co jest Waszym atutem? Jaki problem rozwiązujecie?

Naszym atutem jest usprawnianie procesu poszukiwania właściwego oprogramowania. W odróżnieniu od wyszukiwarki Google, asystujemy naszym użytkownikom w procesie wyboru od początku do końca. Z nami nie ma miejsca na dezorientację i zniecierpliwienie. Kolejność pojawiania się wyników zależy tylko i wyłącznie od najlepszego dopasowania między oprogramowaniem, a klientem.

Obecnie swipx dostępny jest w 3 językach: angielskim, duńskim i niemieckim. Artykuły, które publikujemy na naszej stronie tłumaczone są na duński i niemiecki.

Kto jest Waszą najważniejszą konkurencją? Jakie widzicie bariery w rozwijaniu Waszego projektu?

Naszymi konkurentami są Capterra i GetApp. Są to jednak amerykańskie wyszukiwarki dostępne wyłącznie w języku angielskim. W odróżnieniu od naszych rywali, swipx dostępny jest już w trzech językach, a to jest tylko początek.

Jaki macie model biznesowy i do kogo chcecie docierać?

swipx jest darmowy dla obu stron – poszukujących i producentów.

Dla producentów istnieją dwa rodzaje subskrypcji:

Subskrypcja podstawowa – bezpłatna

widoczność dla tysięcy odwiedzających swipx

podsumowanie głównych obszarów biznesowych

proces biznesowy

obejmowane kraje i języki

modele cenowe

serwis posprzedażny i wsparcie

Subskrypcja rozszerzona – płatna

wszystko z subskrypcji rozszerzonej

generowanie leadów – nieograniczone linki do strony

3 dodatkowe procesy biznesowe

zamieszczanie prezentacji (video, zdjęcia, grafiki)

referencje od klientów

zasięg prasowy

odsyłacze do innych rozwiązań informatycznych firmy

szczegółowy opis firmy i danego rozwiązania

statystyki strony, raportowanie i analityka

Jak definiujecie swój cel biznesowy na najbliższe pół roku?

Chcemy powiększać bazę klientów wykupujących płatną subskrypcję, a do końca roku 2017 zwiększyć liczbę dostępnych rozwiązań informatycznych z ponad 5 tys. obecnie do 8 tys. Oprócz tego dążymy do stałego polepszania doświadczenia użytkownika naszej strony.

Wszystkich zainteresowanych przedstawieniem swojego projektu na łamach e-biznes.pl w ramach cyklu „Pokaż swój #startup” zapraszamy do wypełnienia formularza na e-biznes.pl/startup.