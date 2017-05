Viewell – nowe narzędzie do analityki internetowej od Valkea Media

Po 16 miesiącach prac rozwojowych, grupa mediowa Valkea udostępnia swoim klientom nowe narzędzie analityczne Viewell. Rozwiązanie dedykowane jest pracownikom marketingu zajmującym się zarządzaniem „głosem marki” w mediach społecznościowych.

Narzędzie ma w prosty i przejrzysty sposób, szybko i dokładnie dostarczać kluczowych informacji i analiz dla marketera, który choć w minimalnym stopniu wspiera komunikację swojej marki danymi płynącymi z analityki internetowej – mówi Tomasz Opiela, CEO, Valkea Media.

Viewell wspiera analitykę internetową przez zastosowanie zaawansowanych modeli predykcyjnych wykorzystujących metody uczenia maszynowego. Rozwiązanie jest wzbogacone jest o unikatowe funkcje:

Moduł do przewidywania skuteczności przekazu marketingowego

Umożliwia sprawdzenie, jeszcze przed publikacją, czy zaproponowana treść wpisu na Facebooku skutecznie zaangażuje grupę docelową.

Moduł oparty jest o algorytmy uczenia maszynowego analizujące zarówno treść posta jak i inne jego cechy. Dzięki temu osiągnięto wysoką dokładność predykcji, która wynosi obecnie aż 70%-90% – mówi Jacek Krawczak, Chief Data Scientist, Valkea Media.

Moduł do odnajdywania influencerów/ambasadorów marki

Pozwala na wskazanie tych fanów, którzy wykazali największą aktywność w stosunku do postów badanej marki. Dzięki niemu można także w prosty sposób przejrzeć historię ich aktywności i podjąć decyzję odnośnie ewentualnej współpracy. Moduł ten wyróżnia Viewell od aplikacji typu „Top Fans” funkcją typowania użytkowników, których aktywność (np. komentarze inicjujące wątek pod postem) w największym stopniu angażują pozostałych uczestników dyskusji.

Moduł raportowania wyników

Umożliwia dostęp do szeregu przydatnych funkcji: statystyk interakcji, zasięgu, społeczności, klikalności postów, ich efektywności w dni robocze i weekendy, doboru optymalnej liczby słów i ich rodzaju – wszystko to w rozbiciu na typy postów zdefiniowanych przez Facebooka (m.in.: link, zdjęcie, video, status itp.) oraz

np. własną kategoryzację postów, zrozumiałą dla agencji i klienta.

Moduł ten jest bardzo intuicyjny i interaktywny. Znacznie przyspiesza przepływ danych oraz raportowanie wyników na linii agencja – klient. Analizy okresowe (np. tygodniowe czy comiesięczne) dostępne są już następnego dnia kolejnego okresu – mówi Łukasz Trębicki, Head of Social Media Analytics, Valkea Media.

Dostęp do pulpitu z wykresami możliwy jest w czasie rzeczywistym, ponieważ dane odświeżane są na bieżąco. Każdy klient agencji może dowolnie skonfigurować składniki raportu pod swoje preferencje. Niemal wszystkie jego elementy (filtry, suwaki, wykresy) są „klikalne”, co umożliwia łatwy dostęp do bardzo szczegółowych informacji.