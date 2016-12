Zakupy w internecie najchętniej przed południem

Najwięcej transakcji na początku tygodnia, przed południem i na komputerze, w weekend mniej, za to chętniej na smartfonach. Shoper, dostawca oprogramowania dla e-sklepów, publikuje dane na temat zachowań e-klientów.

Najpopularniejsza pora robienia zakupów w internecie to poranek w dni robocze. Internauci odwiedzają sklepy internetowe między godz. 10 a 14, czyli prawdopodobnie robiąc sobie przerwę podczas pracy. Szczyt zakupowy to godzina 11 i 12 – przypada na nie po 7 proc. wszystkich transakcji dokonywanych w ciągu dnia. Kolejny duży ruch sklepy odnotowują wieczorem, ok. godziny 21. To swobodniejszy moment, kiedy można już w domu, po pracy, spokojnie poprzeglądać strony internetowe.

E-klienci najaktywniejsi są na początku tygodnia, przypada na niego połowa zakupów. Najwięcej transakcji odbywa się w poniedziałek, wtorek i środę – po 17 proc. Od czwartku do soboty ruch maleje, wynosząc kolejno 16, 13 i 8 proc, by w niedzielę znów wzrosnąć. Tego dnia odbywa się 12 proc. transakcji, a aż jedna czwarta z nich ma miejsce wieczorem, między godz. 20 i 22.

Polscy konsumenci ciągle pozostają tradycjonalistami – większość transakcji w e-sklepach dokonywana jest za pomocą komputerów stacjonarnych i laptopów. Tych urządzeń używa 90 proc. kupujących w ciągu tygodnia i 87 proc. w weekend. Większy udział urządzeń mobilnych widać przed pracą i po niej – w godzinach 6-7 przez kanał mobile odbywa się 11 proc. zakupów, po godz. 16 do 22 to 9-10 proc. Udział smartfonów w zakupach online znacznie wzrasta natomiast w weekendowe poranki. Dużo wygodniej przeglądać ulubione sklepy w łóżku z komórki czy tabletu, nie dziwi więc fakt, że o godz. 9 w sobotę i niedzielę przez telefon obywa się niemal co piąta transakcja.

Zakupy online powinny być łatwe i wygodne. Dobre poznanie zachowań klienta pomaga dobrać najlepszy w danym momencie kanał i sposób komunikacji z klientem – godzinę wysyłania newslettera, moment publikowania postów na Facebooku lub sms z informacją o promocji – tłumaczy Tomasz Tybon, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Dreamcommerce, dostawcy oprogramowania gotowych sklepów internetowych Shoper.

Dane zebrane od czerwca do października 2016 pochodzą z 10 tys. sklepów korzystających z oprogramowania Shoper.