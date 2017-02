ZamowBeton.com – beton na wyciągnięcie ręki?

Serwis ZamowBeton.com powstał po to, by maksymalne ułatwić proces zamawiania jednego z najważniejszych materiałów budowlanych. Łączyć chce szukających betonu z dostawcami.

Dzięki ZamowBeton.com zakup betonu ma być niezwykle prosty. Cały proces zamówienia przebiega bez uciążliwej rejestracji. Wystarczy podać podstawowe informacje, takie jak: ilość, klasa potrzebnego materiału, termin dostawy oraz miejsce budowy. Na podstawie zgromadzonych danych, klient otrzymuje listę ofert najbliżej położonych betoniarni i może wybrać tę, która najbardziej mu odpowiada. Serwis umożliwia także wypożyczenie pompy do betonu z odpowiednim doborem długości wysięgnika.

Ostatnim krokiem jest dokonanie płatności, która jest jednocześnie potwierdzeniem złożenia zamówienia. Taki sposób zapłaty jest bezpieczny zarówno dla klienta, jak i betoniarni. Dawać ma pewność, że ustalona przy zamówieniu cena nie ulegnie zmianie. Zlecenie realizowane jest przez wybraną betoniarnię, a nabywca oszczędza cenny czas, który musiałby poświęcić na wyszukiwanie ofert oraz kontaktowanie się z betoniarniami.

ZamowBeton.com to pierwszy serwis umożliwiający betoniarniom pozyskiwanie klientów w sieci. Ułatwiać ma dotarcie do nabywców betonu, którzy szukają informacji głównie za pośrednictwem internetu. Zamieszczenie swojej oferty w serwisie – po uprzednim kontakcie z firmą – jest całkowicie bezpłatne. Betoniarnie same ustalają ceny materiałów. Podobnie jest z kosztem transportu, który zostaje automatycznie wyliczony na podstawie odległości pomiędzy lokalizacją inwestycji klienta a lokalizacją wybranej betoniarni.

Podczas realizacji mojej inwestycji najwięcej problemów sprawił mi kontakt z dostawcami, a później porównywanie dziesiątek ofert. ZamowBeton.com to serwis, który łączy klienta i dostawcę. Optymalizuje czas i zbiera wszystkie informacje w jednym miejscu. Nasz projekt wspiera ludzi, którzy szukają betonu, a także pomaga betoniarniom docierać do tych osób – mówi pomysłodawca serwisu, Adam Winiarski.