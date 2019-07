10 darmowych narzędzi do tworzenia grafik

Jeśli nie zamierzasz inwestować w Photoshopa i poszukujesz darmowego narzędzia do tworzenia grafik, dobrze trafiłeś! Profesjonalne i, przede wszystkim, drogie programy nie są wcale potrzebne, aby tworzyć atrakcyjne posty do mediów społecznościowych. Zebraliśmy dla Ciebie kilka narzędzi, z których możesz korzystać – przynajmniej w pewnym zakresie – za darmo.

Oto lista naszych faworytów.

Canva

Narzędzie, które jeszcze kilka lat temu znali tylko nieliczni, dziś jest faworytem większości użytkowników mediów społecznościowych. Niezależnie od tego czy próbowałeś kiedykolwiek swoich sił w projektowaniu, czy też jesteś w tej dziedzinie całkowitym żółtodziobem – w Canvie szybko nauczysz się przygotowywać grafiki, które możesz opublikować np. na Facebooku, Instagramie czy własnej stronie internetowej. Do dyspozycji masz tu setki różnych szablonów, które pomogą Ci stworzyć także prezentację, ulotkę czy też planszę z cytatami.

Crello

Crello to bardzo podobne do Canvy narzędzie, w którym – co prawda – nie ma aż tak wielu obrazków za darmo, jednak wykonasz w nim proste animacje. Wystarczy, że w tym celu wykorzystasz jeden z darmowych szablonów. Bardzo dużym atutem Crello jest możliwość korzystania z polskich znaków, co – niestety – często nie jest możliwe w tego typu narzędziach.

Piktochart

Mimo że złote czasy infografik minęły już kilka lat temu, jest to wciąż atrakcyjny sposób na przyciągnięcie uwagi internautów. Piktochart to narzędzie do tworzenia tego typu grafik. Daje ono możliwość wykorzystania gotowych szablonów, jak i wykonywania własnych projektów całkowicie samodzielnie. W prosty sposób stworzysz w nim wykresy i grafy, a potrzebne dane zaimportujesz np. z Excela. Co więcej, możesz wgrać do swojego projektu także i własne grafiki. Jedyny minus polega na tym, że – aby z niego korzystać – trzeba założyć konto, a po zapisaniu projektu widnieje na nim logo Piktochart.

Fake iPhone Text Generator

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób tworzone są grafiki przedstawiające konwersacje z iPhone’a – oto odpowiedź. Wystarczy, że wpiszesz w chmurki odpowiedni tekst, a następnie całość zapiszesz. Najważniejszym atutem tego narzędzia jest to, że rozmowy te wyglądają jak autentyczne. Fake iPhone Text Generator daje Ci zatem – tak naprawdę – tysiące możliwości.

Vecteezy

Vecteezy to potężna baza grafik wektorowych, które – przy okazji – w prosty sposób można edytować, zmieniać ich rozmiar, kolor i układ. Z łatwością dodasz do nich swój własny tekst lub stworzysz własne elementy wektorowe. Pamiętaj jednak, że jeżeli zamierzasz korzystać z darmowych materiałów Vecteezy, musisz zawsze podać źródło ich pobrania. Jeśli nie chcesz tego robić, zakup wersję premium.

Gravit

Jeszcze niedawno Gravit był całkowicie darmowym narzędziem. Kilka miesięcy temu został przejęty przez Corela – nie zmienia to jednak faktu, że amatorzy wciąż mają za darmo do dyspozycji mnóstwo ciekawych funkcji. Zaprojektujesz w nim np. własne zdjęcie na tło Facebooka, a także przygotujesz profesjonalną prezentację. Jeśli nie zamierzasz inwestować w Photoshopa, koniecznie zwróć na to narzędzie uwagę.

Giphy

Giphy najczęściej wykorzystuje się jako element treści na platformie Tumblr. Coraz częściej, widoczne są one także na Messengerze, dlatego też warto z ich pomocą tworzyć reklamy właśnie w tej aplikacji. Jakie narzędzie okaże się tu najbardziej pomocne? Oczywiście Giphy, które same w sobie stanowią ogromną bazę animowanych obrazków. Narzędzie to doskonale sprawdzi się także przy tworzeniu zabawnych treści np. na Facebooka.

Vectr

Kolejnym narzędziem, z którego możesz korzystać całkiem za darmo, jest Vectr. Często mówi się o nim jako o darmowej alternatywie dla CorelDRAW. Służy ono do projektowania i modyfikacji grafik wektorowych. Bez problemu zmienisz w nim rozmiar danego elementu, obrócisz go, dodasz różne efekty i tekst. Możesz w nim edytować również i własne pliki z dysku. Co istotne, Vectr pozwala zapisać przygotowaną grafikę w różnych formatach, np. SVG, PNG czy JPG.

Photovisi

Bardzo proste, intuicyjne narzędzie do tworzenia kolaży z różnych zdjęć. Nie wymaga ono rejestracji, dzięki czemu praktycznie „od ręki” wybierzesz odpowiedni układ, kolory, obrazki. Photovisi pozwala stworzyć nie tylko grafiki do mediów społecznościowych, ale także np. tapety na pulpit czy kartki okolicznościowe, które można wysłać swoim klientom. Ważne jest to, że można w nim tworzyć treści z polskimi znakami.

Pixlr

To całkowicie darmowe narzędzie, które nie wymaga rejestracji. Do czego warto je wykorzystać? Przede wszystkim do prostej obróbki zdjęć. Pixlr okaże się pomocny, gdy zechcesz rozjaśnić lub przyciemnić określone elementy, zmodyfikować ich kolor lub proporcje. Dzięki narzędziom, takim jak stempel czy korygowanie punktowe, usuniesz też wybrane kształty z danej grafiki.