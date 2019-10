10 książek o e-biznesie, który każdy powinien przeczytać

Jeszcze do niedawna całą literaturę o e-biznesie w sieci można było zmieścić na jednej półce w biblioteczce… i to może nawet w domu hobbitów. Dynamicznie rosnąca branża e-biznesu stała się jednak w ostatnich latach natchnieniem dla wielu książek, a niektóre z nich to pozycje obowiązkowe dla chcących rozwijać swoją działalność gospodarczą w sieci.

Jakie książki o e-biznesie warto przeczytać?

Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament, M. Dutko (red.)

Listę książek o e-biznesie warto zacząć od biblii – Biblii e-biznesu. Zawiera ona szeroką, skondensowana wiedzę o e-biznesie w jednym miejscu pod redakcją przedsiębiorcy i szkoleniowca Maciej Dutko. To kompleksowy poradnik dla e-przedsiębiorcy, od którego warto rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej w sieci.

„Było wiele powodów, aby nie porywać się z grabiami na słońce. I co najmniej jeden, aby to zrobić: głębokie przekonanie, że polskiemu e-przedsiębiorcy brakuje kompleksowej książki o e-biznesie, która nie będzie teoretyzowała, ale dostarczy arsenał w pełni praktycznych rad, rozwiązujących realne problemy większości zwłaszcza małych i średnich e-biznesów” (Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament, M. Dutko (red.))

Biznes w świecie mobile, S. Żółkiewska, M. Rycharska, N. Gryczko

To książka, która odnosi się do jednego z aspektów prowadzenia e-biznesu, czyli technologii mobilnych. To publikacja dla tych, którzy zastanawiają się, jak mogą one wesprzeć biznes, jakie są najnowsze trendy w tym zakresie oraz jakich aplikacji oczekują użytkownicy. Książka podpowie m.in., jak można stworzyć aplikację mobilną dla swojego biznesu bez ponoszenia bardzo wysokich kosztów.

„Jeszcze niedawno tworzenie aplikacji mobilnych było zarezerwowane dla dużych firm i znanych marek. Obecnie także mniejsze firmy chcą wykorzystać potencjał mobilnych technologii i znaleźć się tam, gdzie już są ich klienci” (Biznes w świecie mobile, S. Żółkiewska, M. Rycharska, N. Gryczko)

E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, J. Królewski, P. Sala

To książka, która skupia się z kolei na e-marketingu. Jest zbiorem doświadczeń praktyków w marketingu interaktywnym. Książka pozwala zrozumieć internetowych klientów, którzy funkcjonują już na dobre w sieci. Podpowiada, co można zrobić, by efektywnie zaistnieć w internecie ze swoim biznesem. Zawartych jest w niej wiele przykładów, w których każdy może znaleźć coś dla siebie.

„Internet to przede wszystkim kolektywna inteligencja rządząca się swoimi prawami i regułami. To dzięki wspólnemu wkładowi wszystkich internautów osiągamy postęp” (E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, J. Królewski, P. Sala)

Jak założyć sklep internetowy? Praktyczne porady na start e-biznesu, K. Bartnik

To poradnik dla osób, które planują założyć sklep internetowy. Najważniejsze – oparty jest o wiedzę praktyków z tego zakresu. Książka podpowiada, jak rozpocząć handel w internecie, jaką platformę wybrać czy jak przygotować stronę internetową. Pozwoli z powodzeniem ruszyć z prowadzeniem własnego sklepu internetowego.

„Wyróżnij się lub zgiń – to słowa J. Trouta. Choć pochodzą z lat 70. XX wieku, doskonale odzwierciedlają sposób prowadzenia biznesu online. Konkurencja jest coraz liczniejsza, na rynek wchodzą prawdziwi giganci. Aby skutecznie z nimi konkurować, potrzebne jest koncepcyjne podejście do handlu. Tylko dobra i wyrazista idea w stanie przyciągnąć i zatrzymać wymagających klientów, stanowiąc trwałą przewagę” (Jak założyć sklep internetowy? Praktyczne porady na start e-biznesu, K. Bartnik)

Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, S. Krug

Ta pozycja odnosi się do kwestii użyteczności stron internetowych. Wskazuje, co decyduje o tym, że klienci korzystając z konkretnych witryn, a z innych – mniej chętnie. Książka serwuje wskazówki, jak należy zaprojektować swoją stronę internetową by była przejrzysta, funkcjonalna i przyjazna dla odwiedzających ją internautów.

„Gdy tworzymy witryny internetowe, wydaje nam się, że odwiedzający je ludzie będą zatrzymywać się na każdej stronie, czytać starannie dobrane opisy i analizować układ strony, a przed każdym kliknięciem zastanowią się, który odnośnik wybrać. Jednak to, co robią w rzeczywistości (jeśli mamy szczęście), wygląda mniej więcej tak: szybki rzut oka na każdą nową stronę, przejrzenie niektórych fragmentów tekstu i kliknięcie pierwszego odnośnika, na który zwrócą uwagę, lub który choć trochę kojarzy im się z tym, czego szukają. Zazwyczaj większa część zawartości strony pozostaje w ogóle nieobejrzana.” (Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, S. Krug)

Polski e-konsument – typologia, zachowania, M. Jaciow, R. Wolny

To książka, która nakreśla profil polskiego konsumenta w internecie. Rysuje jego profil demograficzno-psychologiczny, kształt jego koszyka zakupowego, motywy dokonywania zakupów w sieci i sposoby ich realizacji. To dobra pozycja książkowa dla tych, którzy chcą poznać, kogo mogą przyciągnąć do skorzystania z produktów ich e-biznesu.

„E-konsumenci lubią robić zakupy. Na czym im najbardziej zależy podczas robienia zakupów innych niż codzienne zakupy spożywcze? Sporządzony na podstawie wyników badań portret psychologiczny polskiego e-konsumenta wskazał, iż konsumenci dokonują wyborów w sposób racjonalny dla siebie. (…) Najbardziej zadowolony nabywca to taki, który ma poczucie, że kupił produkty wysokiej jakości w dobrej (niskiej) cenie” (Polski e-konsument – typologia, zachowania, M. Jaciow, R. Wolny)

Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie, M. Dutko (red.)

Ta publikacja to przewodnik po niuansach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w sieci. Co wymuszają założenia legislacyjne na sprzedających w internecie? W jaki sposób chronią one konsumentów? Jakie najważniejsze pojęcia prawne dotyczące e-biznesu powinieneś znać? To wszystko przybliży ta książka.

„Zarówno sprzedaż, jak i świadczenie usług za pośrednictwem Internetu opierają się na konkretnych przepisach prawa, które każdy e-przedsiębiorca powinien nie tylko znać, ale przede wszystkim w odpowiedni sposób stosować. Jak powszechnie wiadomo – ignorantia iuris nocet. Znajomość prawa wpłynie korzystnie nie tylko na legalność prowadzonego biznesu, ale także na ochronę interesów samego e-przedsiębiorcy przy jednoczesnym poszanowaniu praw konsumentów” (Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie, M. Dutko (red.))

Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie, R. Hoover, E. Nir

Książka o tym, jakie znaczenie ma wykształcanie nawyków u swoich klientów. Autorzy zapewniają, że dostarcza oni wiedzy na temat tego, jak zwrócić uwagę konsumentów, zaskarbić sobie ich lojalność i sprawić, że twoje produkty będą dla nich niezbędne. Kupowanie twoich produktów ma być dla konsumentów nawykiem, który sam wykształtujesz!

„Produkty stosowane nawykowo kształtują zachowania użytkowników i wyzwalają ich spontaniczne zaangażowanie. Chodzi o to, by wpłynąć na klienta w taki sposób, aby stale stosował on określony produkt z własnej woli, niezależnie od jawnych zachęt typu reklamy czy promocje” (Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie, R. Hoover, E. Nir)

Twoja firma w Google, czyli jak przeprowadzić skuteczną kampanię AdWords, D. Sałkowski

Ta książka to wprowadzenie dla małych i średnich biznesów w tajniki reklamy w Google – najbardziej popularnej wyszukiwarki internetowej w Polsce. O tym, jak Goodle AdWords może efektywnie pomóc nawet małemu biznesowy w praktyczny i przystępny sposób pokazują autor właśnie w swojej publikacji.

„Większość osób przed zakupem szuka informacji w sieci za pomocą wyszukiwarki Google. Patrząc na liczby, nie sposób przyznać słuszności powiedzeniu, że jeśli czegoś nie ma w Google, to to nie istnieje” (Twoja firma w Google, czyli jak przeprowadzić skuteczną kampanię AdWords, D. Sałkowski)

Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, M. Żukowski

Książka odnosząca się do obszaru znaczenia mediów społecznościowych dla e-biznesu, co więcej – przeznaczona nie dla wielkich korporacji, ale dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Pokazuje, jak korzystać z Twittera, Facebooka, Pinteresta, YouTube’a i Instagrama by jak najwięcej z nich wyciągnąć dla swojego biznesu w sieci.

„Social media muszą być elementem naszej strategii marketingowej. Nie mogą być jej dodatkowym elementem, który nie będzie spójny z celami stawianymi całej strategii marketingowej i sprzedaży (…) To musi wynikać z naszego głębokiego przekonania, że social media marketing jest w stanie zapewnić wartość dodaną” (Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, M. Żukowski)

Powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście tematu – dajcie znać, jakie książki Wy polecacie!