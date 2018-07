28 lat polskiej domeny

Dokładnie 28 lat temu, 30 lipca 1990 roku IANA (Internet Assigned Numbers Authority), rejestr domen najwyższego poziomu, ustanowił domenę krajową .pl (ang. ccTLD – country code Top Level Domain). Pierwsze nazwy w domenie .pl pojawiły się w 1991 roku i związane były ze środowiskiem akademickim i naukowym. NASK został rejestrem i rejestratorem krajowej domeny w 1992 roku. Osiemnaście lat po ustanowieniu domeny .pl zarejestrowanych było milion nazw z tą końcówką, a na początku 2011 roku już dwa miliony.

Pod koniec 2002 roku NASK uruchomił Program Partnerski, umożliwiając w ten sposób obsługę rejestracji nazw w domenie .pl podmiotom zewnętrznym. Ostatecznie NASK wycofał się z bezpośredniego rejestrowania nazw w domenie .pl na początku 2017 roku i obecnie pełni rolę rejestru domeny .pl.

Od samego początku priorytetem dla NASK była najwyższa jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo domeny .pl. Jako pierwszy na świecie rejestr, w marcu 2004 roku uzyskał certyfikat zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001. W 2011 roku wprowadził obsługę protokołu DNSSEC – element podnoszących poziom bezpieczeństwa Internautów i instytucji funkcjonujących w Internecie poprzez mechanizmy uwierzytelnienia źródeł danych w DNS za pomocą kryptografii asymetrycznej oraz podpisów cyfrowych. W maju 2018 roku rejestr .pl uplasował się na 4 miejscu w Europie pod względem liczby domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC, co jest wielkim sukcesem w obszarze zapewnienia abonentom wyższego bezpieczeństwa i jakości usługi.

W przeciwieństwie do wielu innych rejestrów krajowych, którzy wymagają, aby abonenci mieli swoją siedzibę w danym kraju, domena .pl jest dostępna dla wszystkich chętnych z całego świata, pragnących zarejestrować nazwę z końcówką .pl. Obecnie jest ponad milion abonentów domeny .pl.

Aktualnie jest prawie 2,6 mln nazw w domenie .pl co plasuje polską domenę na 6 miejscu w Europie i na 10 miejscu na świecie wśród domen krajowych.

Rejestr .pl jest aktywnym członkiem organizacji CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) i ściśle współpracuje z organizacją koordynującą funkcjonowanie światowego Internetu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Więcej informacji na temat rejestru: www.dns.pl.