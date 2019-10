7 okazji promocyjnych na czwarty kwartał 2019 roku

Mikołajkowe elfy nie mają wtedy urlopu, a sklepy internetowe otwierają nowe konta bankowe, by pomieścić wpływy ze sprzedaży z okazji jedynego znośnego poniedziałku w roku – bo ostatni kwartał roku to naprawdę intensywny czas dla branży handlowej.

Jakie okazje promocyjne przypadają na ostatni kwartał roku?

14 października – Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela to czas „zbiorów” przede wszystkich dla sprzedawców kwiatów i drobnych upominków, szczególnie tych personalizowanych. Co ciekawe, to czas promocji także w miejscach wypoczynku – takich jak Spa, a i sklepy z odzieżą mogą z tej okazji przyciągnąć swoich klientów. Tak jak marka Top Secret, oferująca zniżki dla członków Klubu Nauczyciela z kartą NAU.

31 października – Halloween

Różnego rodzaju promocje na koniec października ucieszą zgodnie i zwolenników, i przeciwników Halloween. Warto wykorzystać ten specyficzny dzień na akcję tematyczną – tak jak zrobił to sklep taniaksiazka.pl, gdzie „potworną promocją” (jak widać, warto zadbać także o odpowiednią nazwę!) objęto horrory i książki grozy.

29 listopada – Black Friday

Black Friday przypada zawsze na pierwszy piątek po amerykańskim Dniu Dziękczynienia. W tym roku będzie to 29 listopada. Polskie sklepy od jakiegoś czasu są mocno zaangażowane w akcje promocyjne tego dnia – a poza standardowymi kodami rabatowymi czy innymi zniżkami można znaleźć naprawdę ciekawe propozycje. Zeszłoroczny Czarny Piątek w Polsce należał do IKEA, która zaproponowała kolekcję „PRZYDA SIĘ”, promując ją hasłami „DAWNO NIEOTWIERANA szafa z nieużywanymi ubraniami” czy „NIGDY NIEUŻYWANE akcesoria kuchenne”. Może nie jest to promocja, która gwarantuje wzrost sprzedaży właśnie w ten jeden dzień, ale na pewno zwróciła ona uwagę na markę i wyróżniła ją na tle szalonej czarnopiątkowej konkurencji.

2 grudnia – Cyber Monday

Zaraz po Black Friday przychodzi Cyber Monday – czyli dzień dedykowany promocjom w sklepach internetowych. Oczywiście, znów spotkamy się z obniżkami cen, ale po ciekawe inspiracje dla kampanii warto zajrzeć za granicę. Ciekawym przykładem promocji Cyber Monday jest sklep J. C. Penney, gdzie wykorzystano fakt, że często Cyber Monday i Black Friday są początkiem poszukiwania prezentów świątecznych. Na Twitterze sklep przyciągnął uwagę… słynnymi brzydkimi bożonarodzeniowymi sweterkami.

6 grudnia – Mikołajki

Mikołajki już na dobre otwierają sezon świąteczny w handlu. To na pewno dobry czas dla sprzedawców wszelkiego rodzaju upominków, szczególnie w świątecznych klimatach. Z początkiem grudnia niektóre marki decydują się na ciekawą promocję w formie kalendarzy adwentowych. Taką zaoferowała m.in. perfumeria Douglas, gdzie w poszczególnych „okienkach” kalendarza zamiast tradycyjnie słodyczy znaleźć można mini wersje oferowanych przez ten sklep kosmetyków. Kalendarz reklamowany jest jako świetna opcja na prezent. To dobry sposób na zaprezentowanie swojej oferty i zachęcenie do kupna w przyszłości produktów w pełnych rozmiarach.

25 grudnia – Boże Narodzenie

Grudzień to zdecydowanie najlepszy czas w roku dla e-commerce, a zakupy prezentowe napędzają sprzedaż w większości kategorii produktów – od ubrań poprzez zabawki, książki na sprzętach do domu kończąc. Dwa lata temu wśród świątecznych kampanii promocyjnych wyróżniała się kampania Allegro ze wzruszającym filmem prezentującym dziadka uczącego się angielskiego.

31 grudnia – Sylwester

Zaraz po świętach, a jeszcze przed gorącym stadium wyprzedaży mamy promocje sylwestrowe. Sklepy modowe i kosmetyczne wiążą je z poszukiwaniem kreacji i produktów do makijażu na sylwestra, a oferty konsultacji z dietetykiem i programów żywieniowych – oczywiście z postanowieniami noworocznymi. Tak było w przypadku portalu mojdietetyk.pl, oferującego m.in. pakiety dietetyczne online.