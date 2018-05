Allegro ma nowego prezesa

Nowym prezesem zarządu największej polskiej internetowej platformy handlowej został Francois Nuyts, który dołączy do zespołu zarządzającego od 1 sierpnia br. Dotychczasowy prezes, Przemysław Budkowski, opuszcza firmę i planuje zaangażować się w inne przedsięwzięcia.

Francois Nuyts odpowiadał dotychczas za operacje Amazon w Europie Południowej, ostatnio jako wiceprezes i dyrektor zarządzający tej firmy w Hiszpanii i Włoszech. Wcześniej od 2005 roku pełnił różne role zarządcze w jej strukturach w Anglii, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Karierę zawodową zaczynał w firmie doradczej Accenture. Francois Nuyts przeprowadzi się do Warszawy.

Przemysław Budkowski był prezesem Allegro przez ostatnie 7 lat a z firmą był związany od 2009. W tym czasie Allegro przeszło transformację z serwisu aukcyjnego do platformy transakcyjnej. Dziś oferuje swoim klientom 90 milionów produktów miesięcznie a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tysięcy firm – w większości są to polskie MŚP. Serwis co miesiąc odwiedza 17 milionów internautów, z czego ponad połowa na urządzeniach mobilnych.

W ostatnich latach Allegro nieustannie się rozwijało stając się jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek i najpopularniejszą platformą e-commerce w Polsce. Wg raportu European Retailer 500 (Top500Guide.com) Allegro jest 6. serwisem e-commerce w Europie pod względem wielkości obrotów.