Allegro uruchamia platformę Smart! – na początek darmowe dostawy w abonamencie

Dziś wystartowała nowa usługa o nazwie Allegro Smart!. Płacąc 49 złotych na rok będzie można skorzystać do 365 darmowych dostaw. Dzięki sieci ponad 15 tysięcy paczkomatów i punktów odbioru, usługa Allegro Smart! dostępna jest dla klientów w całym kraju.

Allegro Smart! to produkt przygotowany z myślą o klientach, którzy oczekują maksymalnej wygody zakupów online oraz niskich kosztów dostaw. Każdy może teraz zamówić w ciągu roku nawet 365 darmowych przesyłek do paczkomatów lub punktów odbioru za jedyne 49 zł. Koszt usługi zwraca się już po 6-7 dostawach, podczas gdy klienci dokonują na Allegro przeciętnie znacznie większej liczby zakupów w ciągu roku. Usługę celowo oparliśmy o paczkomaty i punkty odbioru, ponieważ są to metody dostawy chętnie wybierane przez naszych klientów, dla których często są one najwygodniejsze. Widzimy istotny wzrost zainteresowania tymi metodami dostawy. Już na starcie na Allegro dostępnych jest 30 milionów ofert oznaczonych ikoną Allegro Smart! – mówi Grzegorz Czapski, dyrektor ds. rozwoju Allegro.

W ciągu ostatniego roku liczba zakupów realizowanych z dostawą do paczkomatów i punktów odbioru wzrosła na Allegro o 40 procent. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat liczba oferowanych produktów, które można zamówić do punktów odbioru lub paczkomatów wzrosła na Allegro prawie trzykrotnie.

Allegro Smart! to nowa usługa zapewniająca darmową dostawę zakupów na Allegro dla nawet 365 przesyłek za jedyne 49 złotych na rok. Dostawy realizowane są do paczkomatów, punktów odbioru lub za pomocą listów poleconych. Dostępna jest także wersja półroczna, kosztująca 39 zł.

Allegro Smart! oferuje również bezpłatne zwroty, a także inne dodatkowe korzyści jak specjalne oferty w strefie Smart! Okazje, dostępne tylko dla klientów Allegro Smart! oraz dodatkowe Monety, dzięki którym zakupy na Allegro są jeszcze tańsze.

Allegro Smart! obejmuje zakupy od 40 złotych od jednego sprzedawcy. Dzięki temu pakiet można wykorzystać do większości zakupów np. odzieży, kosmetyków, zabawek, książek, karmy dla zwierząt, akcesoriów ogrodowych czy samochodowych, małego AGD czy elektroniki. Usługa zawiera 30-dniowy darmowy okres próbny.

Paczki z zakupami z Allegro będą dostarczane do sieci skupiającej ponad 15 tysięcy punktów: paczkomatów InPost, oddziałów Poczty Polskiej, kiosków RUCH, stacji Orlen, lokalnych sklepów Żabka i Freshmarket. Usługa obejmuje także zakupy na Allegro dostarczane listami poleconymi Poczty Polskiej.

Klienci, którzy kupią pakiet Allegro Smart!, mogą już na starcie wybierać spośród ok. 30 milionów ofert dostępnych w serwisie, w tym z około 9 mln ofert w kategorii Książki, kultura i rozrywka, 7 milionów w kategorii Elektronika, 4 miliony w Modzie, 2 miliony w kategorii Dziecko i 3 miliony w kategorii Motoryzacja. Liczba ofert dostępnych w Allegro Smart! będzie wzrastać, kiedy kolejni sprzedawcy z Allegro dodadzą do swoich ofert metody dostawy objęte programem Allegro Smart!