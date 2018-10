Arena.pl do sprzedawców: WY na pierwszym miejscu”

Platforma wprowadza nowy program dla sprzedawców “WY na pierwszym miejscu”.

Arena.pl chce “wypełnić lukę rynku e-commerce oferując marketplace z wyselekcjonowaną grupą sprzedawców, oferujących wyłącznie najwyższą jakość obsługi klienta, bezpieczeństwo i całą paletę udogodnień”. Każda z firm przechodzi weryfikację przed dołączeniem do grona partnerów. W praktyce sprawdzana jest historia funkcjonowania firm w biurach informacji gospodarczej oraz bazach CEIDG i KRS. Dodatkowo aktywne podmioty poddawane są analizie jakościowej oferowanego asortymentu i weryfikowane są opinie kupujących o danym sprzedawcy. Zostało ustalone także kryterium obrotu miesięcznego z prowadzonej przez siebie dotychczas aktywności, którym sprzedawca musi się wykazać przed dołączeniem do grona Arena.pl. Handlujący na platformie są również zobowiązani przejść bezpłatną integrację z operatorem płatności internetowych PayU, w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.

Miesięcznie zawieramy współpracę z ok. 200 nowymi przedsiębiorcami, których informujemy, iż firma m.in. uzależnia pozycjonowanie ich oferty od jej jakości – np. dokładnego opis produktu, liczby zdjęć, opinii o sprzedawcy, czasu wysyłki i kosztów dostawy. Wykorzystujemy do tego nasze pierwsze rozwiązania oparte na “data science”. Dodatkowo kontaktujemy się z każdym kupującym, aby potwierdzić jakość pierwszych transakcji danego sklepu, przeprowadzonych na naszej platformie – przekonuje Marcin Jabłoński, prezes Arena.pl SA.

Od stycznia do końca sierpnia br., liczba sprzedawanych produktów zwiększyła się o 221 procent. W pierwszym półroczu br. z oferty dostępnej na platformie skorzystało prawie 6 mln klientów, a do końca września 2018 roku odwiedziło ją już ponad 7 mln klientów, generując ok. 51 mln odsłon. To ponad trzykrotny wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to zakupów na Arena.pl dokonało niespełna 2 mln osób.

Każdy partner rozpoczynający współpracę z Arena.pl, może liczyć na wsparcie marketingowe i dostęp do nowej grupy odbiorców. Platforma dokłada wszelkich starań, by sprzedawcy osiągali dobre wyniki już w pierwszym kwartale współpracy. Dodatkowo partnerzy są zwolnieni z kosztów obsługi płatności online.

Sprzedawcy w programie “WY na pierwszym miejscu” korzystają z bezpłatnego wystawienia przedmiotów. Prowizja jest pobierana tylko w momencie sprzedaży produktu i należy ona do najniższych na rynku – mówi prezes Jabłoński. – Dzięki współpracy z PayU możemy też zaoferować dostęp do odroczonych płatności, takich jak „płacę później” czy „zakupy na raty”, a w planach mamy kolejne integracje z kolejnymi operatorami – dodaje.