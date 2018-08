Arena.pl: odroczone płatności zyskują na popularności

Platforma zakupowa Arena.pl podsumowała pierwsze pół roku działania systemów odroczonych płatności „Zakupy na raty” oraz „Płacę później”. Z danych portalu wynika, że dostępne rozwiązania wypróbowało sześć tysięcy kupujących.

„Płacę później” to rozwiązanie działające na podobnej zasadzie jak karta kredytowa, czyli jest to system odroczonej płatności w terminie do 30 dni od dnia zakupu, nie wiążący się z dodatkowymi kosztami. Drugie z oferowanych rozwiązań to „Zakupy na raty”, czyli forma kupowania na raty jaką znamy z tradycyjnych sklepów.

Użytkownicy platformy decydujący się skorzystać z dostępnych rozwiązań, najczęściej wybierali ratalny system płatności. Od stycznia do czerwca br. liczba osób, które dokonały zakupów rozłożonych na raty wzrosła o 450 proc. Dwukrotnie wzrosła też liczba osób korzystających z płatności w systemie PayU „Płacę później”.

Znaczący skok w systemie zakupów ratalnych odnotowaliśmy na przełomie marca i kwietnia, gdy złożono o 210 proc. wniosków więcej oraz na przełomie maja i czerwca, kiedy w ciągu miesiąca liczba osób kupujących na raty wzrosła o 40 proc. – komentuje Alina Wojna, dyrektor marketingu Arena.pl. – Na raty najczęściej kupowano damskie rowery miejskie. Podobnie jak w tradycyjnym handlu, na nasze preferencje zakupowe wpływa pora roku i pogoda. Ścisłą korelacje widać chociażby w segmencie produktów Dom i Ogród – mówi Alina Wojna.

Arena.pl to polska platforma zakupowa łącząca sprawdzonych sprzedawców z kupującymi. Platforma dysponuje ofertą w kategoriach: Dom i ogród, Dziecko, Elektronika, Pielęgnacja i zdrowie, Moda, Motoryzacja oraz Sport i rozrywka. Operator serwisu, spółka Arena.pl SA jest notowana na warszawskim rynku NewConnect.