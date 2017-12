Arena.pl udostępnia płatności PayU

Operator platformy arena.pl podpisał umowę z PayU – dostawcą płatności online. Dzięki podjętej współpracy, kupujący i sprzedający za pośrednictwem serwisu zyskają dostęp do szeregu nowych usług. Przedstawiciele obu firm podkreślają znaczenie tej kooperacji dla swoich biznesów.

Dzięki integracji z systemem PayU, kupujący będą mogli korzystać z płatności oraz dodatkowych rozwiązań, w tym m.in. z w pełni internetowych rat oraz odroczonych płatności PayU Płacę później.

Współpraca z PayU to kolejny ważny krok w naszej strategii rozwoju biznesu – przekonuje Marcin Jabłonski, CEO arena.pl – Stawiamy na sprawdzonego partnera, którego kompletny produkt może mieć realne znaczenie dla rozwoju firm, które prowadzą sprzedaż za pośrednictwem arena.pl. Jesteśmy przekonani, że nasi sprzedawcy w krótkim czasie odczują korzyści wynikające z integracji z PayU, a kupujący docenią usługi, które wspólnie im zaoferujemy – dodaje Jabłoński.

Arena.pl to kolejna platforma typu marketplace w portfolio spółki należącej do koncernu Naspers. Polski serwis dołącza do m.in. Allegro i AliExpress, które również korzystają z rozwiązań proponowanych przez PayU.