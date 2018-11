Azimo wchodzi na polski rynek

Azimo, fintech działający w ponad 27 krajach, oferujący usługi związane z transferem pieniędzy, wchodzi do Polski. Celuje w polski rynek wart 6 mld USD. Azimo jest spółką portfelową Funduszu MCI.TechVentures.

Azimo, platforma do przelewów pieniężnych online, uruchamia w Polsce usługę dla klientów, którzy chcą wysyłać pieniądze za granicę. Ten ruch ma na celu wejście na wart 6 miliardów dolarów polski rynek przekazów pieniężnych, który od 2013 roku urósł czterokrotnie.

Nowa usługa pozwoli klientom w Polsce korzystać z tego samego produktu, który Azimo oferuje w 27 innych krajach europejskich. Klienci będą mogli wysyłać pieniądze do 190 krajów i terytoriów na całym świecie, korzystając z takich metod dostawy, jak przelew bankowy, odbiór gotówki czy doładowanie telefonów komórkowych.

Polacy mieszkający za granicą wysyłają do ojczyzny równowartość ok. 7 miliardów dolarów rocznie, nic więc dziwnego, że polscy emigranci od dawna są atrakcyjną grupą docelową dla firm zajmujących się przekazami pieniężnymi. Jednak w ostatnich latach niedobór pracowników, spowodowany szybkim wzrostem gospodarczym i emigracją 2 mln Polaków, uczynił z tego kraju czołowy cel wyjazdów dla pracowników z sąsiednich państw, takich jak Ukraina. W 2017 r. wydano Ukraińcom ok. 1,7 mln pozwoleń na pracę w Polsce.

Azimo jest jedną z pierwszych międzynarodowych firm, które dostrzegają potencjał Polski jako rynku dla wychodzących przekazów pieniężnych. Michael Kent, CEO Azimo, stwierdził: Polska jest w naszym DNA. Mamy siedzibę w Krakowie i ludzi na terenie całego kraju. Stereotyp Polaków emigrujących w poszukiwaniu lepszego życia gdzie indziej jest szybko zastępowany przez emigrantów przybywających tłumnie do Polski, by tutaj mieszkać i pracować.

Azimo ma nadzieję, że zapewniane przez platformę bezpieczne szyfrowanie danych przyciągnie klientów, którzy nadal decydują się na transport pieniędzy podczas podróży do domu z powodu braku zaufania do instytucji finansowych. Obecnie, nawet do 95% pieniędzy przesyłanych na Ukrainę może być dostarczanych fizycznie w gotówce.

Azimo powstało w 2012 roku. Spółka jest wspierana przez kilka funduszy inwestycyjnych; obok polskiego MCI, także przez azjatyckiego giganta Rakuten, Sillicon Valley Bank, e.ventures, Frog Capital, TA Ventures oraz GR Capital.