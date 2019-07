Kampanie „powrót do szkoły”: 6 ciekawych przykładów

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy, także wakacje. Choć dla sklepów internetowych sprzedających artykuły papiernicze, odzież dla dzieci czy przybory szkolne (choć nie tylko) we wrześniu „dobre” może się dopiero zacząć.

Oto sześć ciekawych kampanii „back to school” w polskich i zagranicznych sklepach internetowych. Może zainspirują Was przed tegorocznymi powrotami do szkół?

Współpraca z influencerem (Empik)

Sklep z książkami, artykułami papierniczymi i wszelkiego rodzaju przyborami szkolnymi – Empik – nie mógłby się nie znaleźć na liście sklepów internetowych z kampaniami „back to school”. W 2016 roku Empik zdecydował się w ramach takiej kampanii na współpracę z influencerem – była to jedna z najbardziej popularnych wśród młodzieży youtuberek Angelika Mucha, znana bardziej jako Littlemooonser96. Empik we współpracy młodą twórczynią zorganizował wakacyjny konkurs na Instagramie, którego zwycięzcy mogli spotkać się ze swoją internetową idolką na zakupach szkolnych w Empiku, a dodatkowo sama Littlemooonster96 w haulu zakupowym (ang. haul – łup, zdobycz; „haul zakupowy” to format, w którym twórcy dzielą się swoimi „zdobyczami” np. po zakupach) przedstawiła kilka produktów, dostępnych w Empiku, jakie wybrała dla siebie do szkoły – tym samym pośrednio zachęcając do odwiedzenia tego sklepu internetowego oglądających ją młodych ludzi.

Konkurs na dobry początek (Komputronik)

Sklep z artykułami RTV i AGD w zeszłym roku zdecydował się na zorganizowanie konkursu przed początkiem roku szkolnego o tytule nawiązującym właśnie do szkoły – O!CENY­­. Zadaniem uczestników było napisanie własnej opinii na temat wybranego produktu zakupionego w Komputroniku. Autorów najlepszych opinii nagradzano zwrotem wartości zakupionych produktów w formie karty podarunkowej do sklepu. Sformułowanie konkursu niosło ze sobą same korzyści dla sklepu – wzbudzenie ruchu na stronie, uzyskanie ciekawych opinii o produktach, pobudzenie sprzedaży, a nagroda – także sama wróciła do sklepu w związku ze skorzystaniem z opcji karty podarunkowej. A dodatkowo zabawa dla klientów! Same plusy!

Filmik z humorem (Decathlon)

Sklep internetowy z artykułami sportowymi w 2015 roku reklamował się przed rozpoczęciem roku szkolnego z humorem. Stworzył reklamę, w której z produktów sklepu (halówek – nieodłączny element szkolnej wyprawki) w brawurowy sposób korzystają szkolne sprzątaczki, zrzeszone w powstałej z gry słów drużynie The Cathlons. Spot zachęcał do dołączenia do drużyny – oczywiście poprzez zakup kultowych halówek.

Klasyczne 2 za 1 (SuperSklep)

Także sklep internetowy z streetwearowymi ubraniami, butami i sprzętem dla fanów skateboardu i snowboardu zdecydował się w zeszłym roku na uruchomienie kampanii „back to school”. Ta marka skoncentrowała się jednak na klasyku – dołączeniu do stylowego plecaka z oferty sklepu dodatkowego piórnika. Proste, ale zachęcające!

Memowo czy memicznie? (Bed Bath & Beyond)

Czas na przykład spoza Polski – sklep internetowy z akcesoriami do domu wykorzystał w swojej kampanii „powrót do szkoły” internetowy mem – starter pack. Z humorem – nawet w postaci opisów (I-Need-A-Nap, Master Crammer, Doin’-the-Laundry, Anti-Freshmen 15, I-Miss-My-Fam and Super Planner) stworzył własne starter packi z produktami ze swojego sklepu. Nowocześnie, z humorem, zachęcająco!

Wideo z przesłaniem (Amazon)

W 2018 roku Amazon w ramach kampanii „Back to school” wypuścił klimatyczne wideo z humorem, ale i przesłaniem. W filmiku nauczyciel, zamiast wywoływać dzieci po imieniu i nazwisku, woła je zawodami, o jakich wykonywaniu marzą – paleontolog, zoolog czy… trener jednorożców. Kampania podkreśla dążenie do nawet abstrakcyjnych marzeń dzieci wracających do szkoły, kończąc zdaniem, że wszystko, czego potrzebują do ich spełniania – znajdą właśnie w Amazonie.

A jakie kampanie „Back to school” Wy uważacie za szczególnie udane? Dajcie znać pod tym postem na Facebooku.