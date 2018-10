BGK uruchamia partnerski program innowacji z Izraelem

Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Start-Up Nation Central oraz CREATORS IDEAtion Lab uruchomiły pilotażowy program dla polskich firm. Jego celem jest znalezienie dojrzałych przedsiębiorstw i rozwinięcie ich potencjału we wspólnym działaniu z innowacyjnymi, młodymi firmami. Pierwszymi partnerami programu będą Asseco i Tauron.

Bank Gospodarstwa Krajowego – polski bank rozwoju, Start-Up Nation Central – izraelska organizacja pozarządowa oraz CREATORS IDEAtion Lab – laboratorium innowacji — ruszyły z pilotażowym programem w Polsce. Celem jest znalezienie dużych korporacji i zaproszenie ich do współpracy z młodymi innowatorami z Polski i Izraela – a w efekcie zwiększenie skali ich działania. Do programu zgłosiły się już pierwsze dwa przedsiębiorstwa – Asseco i Tauron, które 24 października podpisały list intencyjny. Do programu w charakterze partnera włącza się także ARP S.A. Wsparcia w realizacji umowy udzieli Agencja Rozwoju Przemysłu.

Na czym będzie polegać program?

Jego charakter oddaje słowo „koinnowacja”. To korzyści zarówno dla dużych firm, startupów, innowatorów szukających nowego pomysłu na biznes, jak i firm technologicznych, które potrzebują przestrzeni do rozwoju i finansowania. Efektem współpracy polskich i izraelskich firm będzie wskazanie obszarów, w których niezbędne są innowacje i wdrożenie nowych technologii oraz zapewnienie wsparcia startupów zdolnych odpowiedzieć na te potrzeby. Kolejna, długofalowa korzyść to zmiana praktyk i kultury innowacji wewnątrz samej firmy. Pracownicy poznają realne narzędzia i metodologie, które mogą wykorzystywać w swojej pracy.

Polsko-izraelski program koinnowacji będzie szansą dla dojrzałych przedsiębiorstw z Polski, które chcąc się rozwijać, poszukają nowych technologicznie rozwiązań. Główną korzyścią dla uczestniczących partnerów jest zdefiniowanie potencjału rozwojowego i określenie rozwiązań szytych na miarę i wyzwań na najbliższą przyszłość. Rozwiązania tworzone przez startupy mają odpowiedzieć dokładnie na potrzeby i wyzwania uczestników programu tak by np. obniżyć koszty operacyjne czy rozszerzyć ofertę produktową. Procesy wyłaniania rozwiązań weryfikować będą najlepsi specjaliści z Izraela.