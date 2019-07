Blogi sklepów internetowych: 6 inspirujących polskich przykładów

Blogi firmowe to zaproszenie do pozostania z marką na trochę dłużej – już po kliknięciu w przycisk „sfinalizuj zakup”. Jak je tworzyć, aby odwiedzający e-sklep nie traktowali firmowego bloga jak automatu do kawy w ZUS („niby spoko, że jest, ale w sumie nie mam ochoty rozsiadać się tu na dłużej”)? O czym pisać, aby zachęcić do odwiedzenia bloga nie tylko obecnych klientów, ale i tych potencjalnych, nieświadomych jeszcze, jak bardzo potrzebują tego produktu, który mamy w akurat naszym sklepie?

Odpowiedzi na powyższe pytania dostarczają konkretne przykłady. Oto inspiracje: sześć ciekawych blogów prowadzonych przez polskie sklepy internetowe.

Dzielenie się radą (AGD Master)

Na blogu sklepu internetowego z artykułami gospodarstwa domowego oraz sprzętem elektronicznym AGDmaster.com czytelników wita postać Pana AGDmastera – mistrza w naprawie i konserwacji sprzętów AGD i RTV. Blog przepełniony jest bardzo praktycznymi poradami, które, co ważne dla pozycjonowania, niejednokrotnie musiały być wpisywane w wyszukiwarkę przez pań i panów domu. Jak czyścić grilla, jak usunąć nieprzyjemny zapach z lodówki, jakie są sposoby na przypalenia sprzętu kuchennego – na takie pytania znajdziemy tu odpowiedzi.

Dzielenie się inspiracjami (Dekoria)

Dekoria.pl to marka oferująca produkty do wyposażenia wnętrz – meble, dywany, zasłony firany, elementy dekoracyjne itp. Na swoim blogu firma dzieli się inspiracjami na aranżację wnętrz – dzięki nim klienci mogą zobaczyć na dużych, utrzymanych w modnej stylistyce zdjęciach, jak produkty sklepu mogą wyglądać w ich domu. Poszukując mebli i dekoracji do swojego mieszkania mogą przyjrzeć się pomysłom na to, jak urządzić sypialnię czy pokój dziecięcy i bardzo szybko przedmioty, dzięki którym zrealizują te pomysły u siebie, znaleźć w sklepie internetowym. Przepis na sukces bloga Dekoria.pl to dbałość o fotografie i dawanie czytelnikom tego, co może cieszyć ich oko i… zachęcać do sięgnięcia do kieszeni.

Dzielenie się specjalistyczną wiedzą (cyfrowe.pl)

Cyfrowe.pl to sklep internetowy ze sprzętem do fotografowania i nagrywania. Na swoim blogu stawia na przekazywanie profesjonalnej wiedzy z zakresu tworzenia zdjęć i materiałów wideo. Twórcy artykułów to profesjonaliści – dzielą się swoim doświadczeniem w pracy fotografa czy kamerzysty, dostarczając klientowi sklepu potrzebną i ciekawą wiedzę. To wpływa na przywiązanie klienta do sklepu internetowego, w którym znajdzie w nim nie tylko specjalistyczny sprzęt, ale przy okazji podniesie swoje umiejętności.

Dzielenie się historią (outdoorzy.pl)

Sklep internetowy outdoorzy.pl dostarcza sprzęt, akcesoria i odzież do uprawiania turystyki. Na swoim blogu autorzy – miłośnicy górskich wędrówek – opowiadają historie z uprawiania turystyki. Dzielą się własnymi doświadczeniami z testowaniem różnych rodzajów odzieży i sprzętu, opowiadają o swoich wyprawach, zamieszczają prywatne zdjęcia, przedstawiają się czytelnikom z imienia i nazwiska. I doradzają – a porady osób, które rzeczywiście zjadły zęby i wydeptały nogi na górskiej wędrówce muszą być cenne.

Dzielenie się… na wiele sposobów (answear)

Blog odzieżowego sklepu internetowego Answear to różnorodność – zarówno formy, jak i treści. Na blogu znaleźć można informacje o modowych trendach, propozycje stylizacji, treści lifestylowe oraz konkursy. Dodatkowym elementem, z którego rzadko korzystają polskie blogi sklepów internetowych, są materiały wideo. A wszystko u boku sklepu, w którym zrealizować można wszystkie zaprezentowane na blogu modowe pomysły.

Dzielenie się w idealnym momencie (Partybox)

Sklep z przebraniami, akcesoriami i dekoracjami imprezowymi Partybox jest przykładem idealnego wykorzystania okazji w tematyce swoich postów. W każdym miesiącu ma przygotowane praktyczne i ciekawe listy pomysłów na akurat dziejące się w tym czasie wydarzenia takie jak Dzień Dziecka, rozpoczynający się sezon ślubów i wieczorów panieńskich, walentynki itd. Treść zobrazowana jest zdjęciami w spójnej kolorystyce – są na tyle zachęcające, że aż chce się rzeczywiście mieć przedstawione gadżety, aby zorganizować takie imprezy.

Powyższe przykłady nie zmykają oczywiście listy blogów w polskich e-sklepach. Polecacie jeszcze jakieś? Dajcie znać pod tym postem na Facebooku.