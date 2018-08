CoPrzeczytac.pl – serwis dla osób szukających ciekawych książek

Serwis CoPrzeczytac.pl przeznaczony jest dla każdej osoby, która lubi sięgać po nowe książki. Znajdziemy tam porady dotyczące lektur, recenzje książek oraz informacje o nowościach wydawniczych i ciekawych promocjach.

Serwis posiada rozbudowany system rekomendacji, dzięki którym czytelnik łatwo znajdzie podobne książki, ale również najciekawsze pozycje pogrupowane według kategorii.

Stworzyliśmy portal dla książkoholików, ludzi, którzy nie potrafią żyć bez czytania i których świat obraca się wokół książek, bo sami tacy jesteśmy. Zaliczamy się do kategorii czytelników nadaktywnych, czytamy dużo i chcemy naszą wiedzą dzielić się z innymi, dlatego publikujemy recenzje, opinie, zestawienia. Zawsze staramy się być o krok przed naszymi fanami, żeby dać im najnowsze informacje. Współpracujemy z wydawnictwami, dlatego często wiemy o ich planach szybciej niż inni. Publikujemy zapowiedzi wyczekiwanych nowości, mających ukazać się wkrótce bestsellerów. Na bieżąco śledzimy rynek księgarski i piszemy o tym, co – naszym zdaniem – może zainteresować innych czytelników. Obracamy się w okołoksiążkowym świecie i zamieszczamy newsy dotyczące ważnych wydarzeń literackich, takich jak np.: nominacje do nagród, a także ciekawostki, na przykład dotyczące ekranizacji poczytnej powieści – powiedział Paweł Mieczkowski, redaktor naczelny CoPrzeczytac.pl.

Serwis istnieje od 2013 roku. Treści do serwisu przygotowuje ośmiu redaktorów, Serwis odwiedza miesięcznie ponad 40 tys. internautów.