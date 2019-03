Crowdinvesting i giełda, czyli nowa platforma Grupy INC

Na rynku zadebiutowała profesjonalna platforma crowdinvesting, CrowdConnect.pl, gdzie inwestorzy znajdą informacje o emisjach publicznych przeprowadzanych przez spółki zmierzające do debiutu na rynku NewConnect.

Platforma umożliwia inwestorom analizę oraz selekcję ciekawych i perspektywicznych firm z sektora MŚP. CrowdConnect.pl stworzył i prowadzi Dom Maklerski INC S.A., który wykorzystując bogate doświadczenie całej Grupy INC oraz nowe technologie, odpowiada na oczekiwania inwestorów i wpływa na rozwój polskiego rynku kapitałowego.

CrowdConnect.pl kieruje swoją ofertę zarówno do potencjalnych emitentów z sektora małych i średnich firm, jak również do inwestorów indywidualnych, poszukujących ciekawych możliwości inwestowania kapitału.

Dotychczas z finansowania społecznościowego korzystały głównie start-up’y, a więc firmy będące na początku swojej drogi. My postanowiliśmy umożliwić wykorzystanie potencjału społeczności w pozyskiwaniu kapitału spółkom, które już aktywnie działają na rynku, mają swoją historię, odnoszą sukcesy i planują dalszy rozwój. Stawiając na crowdinvesting jednocześnie działamy z myślą o inwestorach, dla których digitalizacja całego procesu emisji i zapisu jest znacznym ułatwieniem dostępu do IPO – komentuje Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu DM INC S.A. Na CrowdConnect.pl prezentujemy informacje o emisjach w sposób wygodny, bezpieczny i transparentny. Skracamy dystans między emitentami i społecznością inwestorów oraz pomagamy w budowaniu relacji – dodaje.

Emisje na CrowdConnect.pl prowadzone są w trybie oferty publicznej w związku z zakładanym ubieganiem się o status spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Szacowane wpływy brutto emitenta stanowią od 100 tys. EUR do 1 mln EUR.

Zmiana przepisów pozwala na prezentowanie ofert publicznych według przystępnych dla emitenta i inwestora procedur. Wbrew powszechnej opinii oferty do 1 mln EUR są wciąż ofertami publicznymi podlegającymi przepisom prawa. Prezentowanie takich ofert wiąże się z koniecznością zachowania odpowiednich standardów i posiadania wymaganych zezwoleń, a takie posiada Dom Maklerski INC S.A.– komentuje Sebastian Huczek, Wiceprezes Zarządu DM INC S.A.

W drodze na NewConnect z CrowdConnect.pl

Na CrowdConnect.pl obecne są spółki, których celem poza pozyskaniem kapitału, jest również debiut na rynku NewConnect. Inwestorzy uzyskają potencjalną możliwość dezinwestycji poprzez sprzedaż akcji na rynku publicznym.

Ideą crowdinvestingu jest inwestowanie, a nie sponsoring czy dobroczynna zrzutka. Planując dokonanie inwestycji powinniśmy zawsze rozważyć potencjalne możliwości wyjścia z niej – wyjaśnia Piotr Zygmanowski, Prokurent DM INC S.A. Taką sposobność daje między innym wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect – dodaje.

Na stronie każdej emisji prezentowanej na CrowdConnect,pl znajduje się orientacyjna data debiutu – wszystkie spółki zamierzają zadebiutować na rynku NewConnect w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy. Obecność na CrowdConnect.pl równoznaczna jest z wcześniejszym podpisaniem umowy z Grupą Kapitałową INC w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy na potrzeby wprowadzenia na rynek NewConnect.

Zostań inwestorem

Każda ze spółek prezentujących emisję na CrowdConnect.pl posiada własny profil informacyjny. Inwestorzy mogą zapoznać się z jej dokumentem ofertowym zawierającym m.in. opis dotychczasowej działalności, historyczne wyniki finansowe, jak również prognozy, a także mogą poznać tworzący ją zespół oraz ofertę jej produktów czy usług. Tym samym zakres informacji udostępnianych inwestorom znacząco wykracza poza wymogi stawiane ofertom do 1 mln EUR przez przepisy prawa. Publikacja wszystkich danych spółki i parametrów emisji online w jednym miejscu jest gwarancją transparentności, a także wygodnego i równego dostępu dla całej społeczności inwestorów.

Na pierwszym miejscu stawiamy kwestie bezpieczeństwa dlatego też szczegółowo weryfikujemy każdą spółkę, z którą nawiązujemy współpracę. Spółki oceniane są przez specjalistów ze stosownymi licencjami. W ramach Grupy Kapitałowej INC zatrudniamy bowiem osoby posiadające licencje maklerskie (6), licencje DI/CFA (3) oraz certyfikaty doradców ASO(7). Dla każdej z ofert prezentujemy podstawowe wskaźniki wyceny, która jest sporządzana w oparciu o bieżące trendy na rynku kapitałowym. Pozwalają one ocenić atrakcyjność spółki, jak również oszacować ryzyko związane z inwestycją – wyjaśnia Piotr Zygmanowski, Prokurent DM INC S.A.

Inwestorzy zainteresowani spółką także online mogą dokonywać zapisów na jej akcje i ich opłacenia. W tym celu przechodzi się na dedykowaną stronę prowadzoną przez emitenta, zabezpieczoną certyfikatem SSL.

CrowdConnect.pl kieruje swoją ofertę także do początkujących inwestorów, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Dlatego też w momencie składania zapisu na stronie emitenta nie jest wymagane posiadanie rachunku maklerskiego. Jego założenie jest jednak konieczne, aby inwestorowi zostały przydzielone akcje – wyjaśnia Sebastian Huczek, Wiceprezes Zarządu DM INC S.A.

Płatności obsługiwane są przez Tpay – markę należącą do KIP S.A., posiadającą licencję krajowej instytucji płatniczej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak to działa – pierwsza emisja

Już wkrótce będzie można dokładnie prześledzić cały schemat prezentacji oferty oraz proces zapisu na przykładzie pierwszej emisji. Współpracę z CrowdConnect.pl podjęła spółka Plantwear, lider rynku akcesoriów modowych z drewna w Polsce. Spółka samodzielnie projektuje i wytwarza zegarki, okulary, biżuterię i etui do okularów. Sprzedaż prowadzi przez własny sklep internetowy i dwa punkty stacjonarne.

Kto stoi za CrowdConnect.pl?

Właścicielem platformy, a jednocześnie oferującym w ramach prezentowanych ofert publicznych, jest Dom Maklerski INC S.A. – podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, co jest gwarancją działania zgodnie z rygorystycznymi wymogami prawnymi i wysokimi standardami jakości.Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, wydane w drodze decyzji KNF z dnia 21 lutego 2012 r. o numerze DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012.

Działa on w ramach Grupy Kapitałowej INC, skupiającej spółki doradcze i inwestycyjne, działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplecze w postaci Grupy INC zapewnia wsparcie i doradztwo. Przyszli emitenci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie przygotowań do emisji, poczynając od uzyskania statusu spółki akcyjnej, jak i później przy wprowadzeniu na rynek giełdowy i ustalaniu relacji inwestorskich – komentuje Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu DM INC S.A.

Warunkiem współpracy w ramach emisji jest pozytywna weryfikacja spółki, uwzględniająca wyniki finansowe firmy, plany rozwoju, doświadczenie kadry, historię działalności, czy rynek na jakim działa spółka.