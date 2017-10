Cyfrowa literatura wprowadza rewolucję w czytelnictwie Polaków

Coraz więcej Polaków sięga po książki w formie cyfrowej. Dlaczego chętnie korzystamy z ebooków i czy można mówić w Polsce już o modzie na elektroniczną lekturę? Na zlecenie Virtualo, Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia zapytał ponad 1000 Polaków co myślą o książkach elektronicznych, w jakich sytuacjach po nie sięgają i czy porzucą tradycyjne czytelnictwo.

Ponad 60% respondentów potwierdziło, iż czytanie książek elektronicznych jest obecnie bardzo modne. Do korzystania z wydań elektronicznych Polaków skłania w szczególności wygoda – 43% docenia brak konieczności noszenia ze sobą nierzadko ciężkich książek papierowych. Jedna trzecia respondentów za ich dużą zaletę uważa natychmiastowy dostęp do wszystkich posiadanych tytułów. Nie oznacza to jednak, że „elektroniczni” porzucają całkowicie tradycyjne czytelnictwo. Korzystanie z różnych form książek zależy od sytuacji. Ebooki mają przewagę nad książkami w formie drukowanej w sytuacjach przemieszczania się, na przykład w środkach komunikacji miejskiej lub podczas dłuższych podróży.

Użytkownicy nowoczesnej formy czytania, to głównie ludzie młodzi w wieku 15-24 lat (32%) oraz 25-34 lat (34%), mieszkańcy dużych miast, którzy kilka razy w miesiącu robią zakupy przez Internet. Dla nich korzystanie z elektronicznych książek oznacza możliwość lektury w każdej wolnej chwili, co ma istotne znaczenie dla przedstawicieli coraz bardziej mobilnego pokolenia Polaków. Dodatkowo, aż 28% z nich jak wyniki z deklaracji respondentów badania, to fani nowinek technologicznych.

Znaczący wpływ na rosnącą popularność ebooków ma również rozwój nowych technologii i mobilność Polaków. Coraz mniej czasu mamy na czytanie w domowym zaciszu, ale staramy się wykorzystać efektywnie minuty, godziny spędzane w środkach komunikacji miejskiej czy w dalekiej podróży. E-książki odpowiadają na coraz większą potrzebę mobilności. Na jednym urządzeniu można mieć nawet kilkaset tytułów, bez konieczności dźwigania ciężkich tomów.– mówi Martyna Bednarczyk z Virtualo.

Jak pokazało badanie, wielbiciele ebooków potrafią skutecznie promować nowoczesną formę czytania wśród znajomych i rodziny. Aż 36% obecnych użytkowników ebooków wskazało, iż impulsem do spróbowania czytania w formie cyfrowej była namowa znajomych. To pokazuje jak ważną rolę odgrywa wpływ otoczenia i rekomendacja w popularyzacji nowych form czytelnictwa.

Około co trzeci respondent czytając ebooki korzysta z czytnika. Książki w formie elektronicznej również często są czytane na tabletach i laptopach oraz bardzo często na smartfonach. Najchętniej są wykorzystywane aplikacje: iBooks, Kindle for Android, Adobe Digital Editions. Najbardziej popularnym czytnikiem jest Kindle – wybiera go ⅔ osób lubiących książki w wersji elektronicznej. Wybór danej marki czytnika najczęściej nie jest zależny od osoby, która z niego korzysta – 39% czytelników ebooków otrzymała go w prezencie. Wśród osób, które same nabywają czytnik, co trzeci Polak argumentuje wybór czytnika dobrą marką, a 27% przy zakupie korzysta z polecenia znajomych.

Najczęstszym sposobem pozyskiwania książek elektronicznych jest pobieranie bezpłatnych tytułów z oficjalnych źródeł – deklaracja 2/3 zapytanych respondentów. Według badania, 55% użytkowników kupuje ebooki samodzielnie, 40% korzysta z plików pozyskanych przez znajomego. Spośród zapytanych Polaków, 37% czytelników ebooków przyznaje się do korzystania z plików pozyskanych z nieoficjalnych źródeł.

Najchętniej kupowane są książki elektroniczne z kategorii kryminał i sensacja (46% wskazań), następnie fantastyka (36% wskazań). Na trzecim miejscu jest literatura z gatunku horror i thriller (34% wskazań). Najczęściej ebooki nabywamy dla siebie, tak deklaruje aż 90% respondentów. Niektóre osoby kupują książki elektroniczne również dla męża lub żony (16%) oraz dzieci (14%). Co ciekawe, osoby czytające w formie cyfrowej, czytają około 30 ebooków rocznie, czyli trzy razy więcej niż czytelnicy książek papierowych.

Ebooki wprowadziły niemałą rewolucję w przyzwyczajeniach czytelniczych Polaków. Chociaż korzystanie z książek elektronicznych nie oznacza rezygnacji z wersji drukowanej, to w niektórych sytuacjach chętniej sięgamy po ebooki niż książki papierowe. Największymi zaletami książek elektronicznych według zapytanych przez Virtualo Polaków jest brak konieczności noszenia ciężkich, papierowych wydań (43%), szybki dostęp do własnej, wirtualnej biblioteki (32%) oraz wygoda korzystania (20%).

*Badanie „Zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem ebooków i audiobooków”, zostało zrealizowane metodą CAWI na próbie 1107 respondentów na zlecenie Virtualo przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia.