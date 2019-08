Dlaczego warto być na Twitterze?

Działając w e-biznesie, warto wykorzystywać wiele kanałów dotarcia do klienów. Obecnie funkcjonowanie w mediach społecznościowych jest niezbędne do utrzymywania z nimi kontaktu. Czy jednym z takich mediów jest Twitter?

Według danych Hootsuite i We Are Social, opublikowanych w raporcie „Digital 2019: Poland”, Twitter jest piątym pod względem popularności medium społecznościowym w Polsce. Ma 930 tys. użytkowników, z których 28 proc. korzysta z serwisu aktywnie.

Działania marketingowe w obrębie Twittera, jeśli zostaną poprowadzone w odpowiedni sposób, mogą zwiększać konwersję, a w konsekwencji – poprawiać sprzedaż. Warto zatem przyjrzeć się, jakie mogą być zalety obecności marki na Twitterze oraz jakie wyzwania wiążą się z posiadaniem profilu na tej platformie.

Banalne, ale przecież o to chodzi w działaniach marketingowych. Jak to osiągnąć na Twitterze? Mając do dyspozycji 280 znaków, istotne będą krótkie komunikaty typu „call to action”. Jeżeli wpis zostanie przygotowany w atrakcyjny sposób, kojarzący się z marką, to można mieć nadzieję, że tweety zostaną udostępniane dalej. A to z kolei najlepsza, darmowa forma reklamy. Krótki komunikat o promocji, wyprzedaży, czy też innych, okazyjnych ofertach zachęci klienta do kliknięcia w link przekierowujący do strony. A tam bezpośrednio może on dokonać już zakupów.

Spójrz na tweeta przygotowanego przez Cinema City Poland. Krótka informacja o promocyjnej ofercie + wezwanie do działania + fotos z filmu „Toy Story 4” przyciągają uwagę internautów.

Warunkiem powodzenia są atrakcyjne treści – jeżeli będą posiadały wartościową dla odbiorców treść, bądź po prostu dostarczać będą im rozrywki, istnieje szansa na to, że będą go dalej udostępniać. Dodatkowo wysoka aktywność na Twitterze oraz angażowanie się w dyskusje zwiększa widoczność marki w sieci. Prowadzenie dyskusji z klientami, jak również odpowiadanie na ich problemy pomogą zbudować pozytywny wizerunek marki w sieci.

Zobacz, jak to wygląda w przypadku portalu nazwa.pl. Z punktu widzenia potencjalnego klienta, został przygotowany dla niego wartościowy wpis, z którym warto się zapoznać. Tego rodzaju treści mogą sprawić, że klienci będą postrzegali nas jako ekspertów w branży, którzy chcą się dzielić swoja wiedzą.

Klienci używają mediów społecznościowych zarówno do wyrażenia pozytywnych opinii na temat marek, jak i opisywania związanych z nimi problemów. O ile te pozytywne komentarze nieraz przechodzą bez echa, o tyle te negatywne często są przekazywane dalej. Na Twitterze można w szybki sposób reagować na problemy klientów. Jeżeli Ciebie tam nie będzie, nie będziesz miał możliwości poprawienia swojego wizerunku nawet wtedy, gdy wymagać to będzie bardzo prostych działań.

Przyjrzyjmy się dyskusji klienta z Orange Polska. Odpowiedź marki na problem pokazuje, że chętnie zajmie się ona jego problemem. Dzięki temu użytkownik Twittera uzyska pomoc, a marka w ten sposób zbuduje swój pozytywny wizerunek w sieci.

Czy można mówić zatem o negatywnych aspektach obecności marki na Twitterze? Cóż, minusy mogą się wiązać się przede wszystkim z nieodpowiednią strategią. Jeżeli konto nie jest w pełni profesjonalne, a treści nie są przemyślane, można osiągnąć skutek odwrotny od zamierzonego. Jakie są zatem podstawowe błędy?

Nieregularne wpisy – jeżeli decydujesz się na założenie konta, nie musisz publikować tweetów kilkanaście razy dziennie. Jeżeli jednak posty pojawiają się nieregularnie, warto przemyśleć likwidację konta. Nieodpowiadanie na posty użytkowników – jeżeli już decydujesz się na obecność na Twitterze, musisz liczyć się z tym, że użytkownicy będą cię oznaczać w swoich tweetach i, niestety, nie zawsze musi być to pozytywny przekaz. Trzeba zatem trzymać rękę na pulsie, aby nie doprowadzić do sytuacji kryzysowej. Niedostosowanie przekazu do medium – tweet ma tylko 280 znaków, jeżeli zatem komunikat nie będzie konkretny, nie ma co liczyć na zaangażowanie użytkowników. Na Twitterze jest publikowana taka ilość materiałów, że nieciekawa treść zginie w ich lawinie równie szybko, jak się pojawiła.