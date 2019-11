Czy warto używać darmowego VPN?

Pomimo, że internet i towarzysząca mu technologia stała się codziennością, nadal trafiamy na pojęcia, które mogą wzbudzać sporo ciekawośći. Jednym z nich jest VPN, który od kilku lat zdobywa coraz większą popularność wśród internatuów. Zarówno tych, którzy korzystają z internetu dla rozrywki, jak i tych, którzy używają go w pracy.

Bezpieczeństwo

Dzięki używaniu VPN internauta zwiększa swoje bezpieczeństwo w sieci. Dzięki szyfrowaniu danych, nasza aktywność w sieci będzie prawie niemożliwa do namierzenia. Co więcej, numery kart kredytowych, loginy do banku oraz skany dowodów osobistych również pozostą chronione. VPN jest świetnym zabezpieczeniem szczególnie kiedy korzystamy z publicznych sieci WiFi na lotniskach, w restauracjach i centrach handlowych.

Darmowy VPN

Na rynku mamy już sporo dostępnych rozwiązań, ale głównie są to VPNy płatne. Zatem pojawia sie pytanie:

“czy na rynku jest dostępny jakiś darmowy VPN?”

Otóż jest. I to nawet kilka, Warto je przetestować.

O ile VPNów tych płatnych i darmowych jest tyle co use case’ów, to wcale nie oznacza tego, że są gorsze. Co więcej, mają one bardzo ważną funkcję. Trochę jak jazda próbna samochodu, który chcemy kupić ;)

Warto przetestować

Jak z wieloma produktami, niektóre warto najpierw przetestować. O tyle jest to istotne w przypadku VPN to to, że dla niektórych nadal jest to dosyć mało znany temat, w związku z czym, podatność na dokonanie zakupu jest o wiele mniejsza, niż w przypadku internauty, który doskonale rozumię istotę działania VPN.

Co więcej, sporo płaynych VPN ma tak skonstruowane cenniki, że największe promocje i upusty cenowe dotyczą tylko subskrypcji długoterminowych (powyżej roku). Dla mniej wtajemniczonych, może to jawić się jako zbyt droga inwestycja. W tej sytuacji, darmowy, często nawet nieco mniej funkcjonalny VPN będzie świetnym startem w świat bezpieznego i anoniowego surfowania po internecie.

Podsumowanie

Pomyślcie, kto z Was chciałby “kupić w ciemno” nowy samochód, tylko dlatego, że podobno jest on wyposażony w najnowocześniejsze technologie? Darmowa wersja VPNu będzie swoistą jazdą próbną dla potencjalnego klienta. Dlatego osobiście nie uważam, żeby producenci płatnych wersji powinni się przejmować tą niebezpośrednią konkurencją. Przy odpowiednio zbudowanej świadomości potrzeby, mało kto będzie chciał oszczędzać na swoim bezpieczeństwie. Dodatkowo, wersje płatne o rozbudowanych funkcjonalnościach nadal są bardzo dobrą propozycją dla klientów biznesowych

A więc, próbujcie i poznawajcie dobrodziejstwa technologi :)

Trafiliście wcześniej na jakieś darmowe VPNy? Jakie macie wrażenia? Piszcie śmiało w komentarzach!